Systemwechsel in Ungarn – Politisch-historisches Buch in drei Sprachen

Die Zeit zwischen 1987 bis 1990 war für Ungarn eine Zeit des Umbruch. Dieses neue Buch beschäftigt sich mit den Charakteristika und Hintergründe des damals statt findenden politischen Systemwechsel. Das Buch stellt die Bilanz von wissenschaftlichen Forschungen dar, die der Autor in den vergangenen drei Jahrzehnten in Ungarn durchgeführt hat. Aus diesen Untersuchungen gingen zahlreiche Publikationen hervor, die – zusammen mit der relevanten Sekundärliteratur und den wichtigsten Quellensammlungen – im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt sind, damit interessierte Leser noch tiefer in die Materie eintauchen können, wenn sie dies möchten.

Das Buch “Systemwechsel in Ungarn” von Andreas Schmidt-Schweizer wendet sich über die Wissenschaft hinaus – auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen politischen Entwicklungen und Diskussionen in Ungarn – an einen breiten Kreis historisch und politisch interessierter Leser. Das Buch ist in deutsch, englisch und ungarisch verfasst und kann deswegen in der bevorzugten Sprache genossen werden.

