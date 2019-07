„Alle Hebel in Bewegung gesetzt“ / BG RCI vergibt Reha-Preis für vorbildliche Wiedereingliederung (FOTO)

Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BGRCI) hat zum zweiten Mal den Reha-Preis für vorbildlicheWiedereingliederung ins Arbeitsleben vergeben. Der Preis ist mit5.000 Euro dotiert und wird jährlich verliehen. Er zeichnetArbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus, die sich in besonderer Weisefür die berufliche Wiedereingliederung von verletzten oder erkranktenVersicherten einsetzen.

Der Preis ging in diesem Jahr an die MöllerMiner GmbH im

westfälischen Delbrück. Sie entwickelt und fertigt

Hochleistungsdämpfer und -dämpferelemente aus Kunststoff. MöllerMiner

ist ein Tochterunternehmen der MöllerFlex GmbH, die zusammen mit den

Möllerwerken und der MöllertechInternational die Möllergroup bildet.

Dr. Ulf Kürschner, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Reha-

und Berufskrankheitenausschusses der BG RCI, gratulierte

Geschäftsführer Dr. Markus Wittmann für das vorbildliche Engagement

bei der Wiedereingliederung eines verunfallten Mitarbeiters. „Die

MöllerMiner GmbH hat alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt, um

den Versicherten bei der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit zu

unterstützen“, sagte Kürschner bei der Preisverleihung, die im Rahmen

der Vertreterversammlung in Nürnberg stattfand.

Bei einem Motorradunfall auf dem Weg zur Arbeit hatte sich der

Mitarbeiter, der als Technischer Leiter bei MöllerMiner arbeitet, im

August 2017 unter anderem schwere Wirbelsäulenverletzungen zugezogen.

Er ist seitdem querschnittgelähmt. Trotzdem war für ihn von Beginn an

klar, dass er wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren möchte. „Das

Wieder-Arbeiten war für mich ein Muss. Was anderes war für mich nicht

denkbar“, sagte er.

Die MöllerMiner GmbH hat daraufhin in Zusammenarbeit mit der BG

RCI das Werk in Delbrück rollstuhlgerecht gestaltet: Rampen und ein

Treppenlift, ein gut erreichbarer Büroraum, eine behindertengerechte

Toilette sowie ein barrierefreier Weg in die Produktionshalle wurden

gemeinsam geplant und realisiert. Außerdem wurde der Geschäftswagen

des Versicherten so umgebaut, dass er ihn weiter nutzen kann.

Viereinhalb Monate nach seinem Unfall kehrte der Mann an seinen

Arbeitsplatz zurück.

Der Reha-Preis der BG RCI

Nach einem Arbeitsunfall oder nach Anerkennung einer

Berufskrankheit ist für die Betroffenen neben der medizinischen

Versorgung die Wiederaufnahme der bisherigen oder einer anderen

geeigneten Tätigkeit sowie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

außerordentlich wichtig. Der Genesungsprozess wird dadurch

entscheidend beeinflusst. Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und

chemische Industrie (BG RCI) würdigt daher mit dem Reha-Preis

jährlich das Engagement von Unternehmen, die sich in besonderem Maße

für die Wiedereingliederung verletzter oder erkrankter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient gemacht haben.

