Alle unter einem Dach (FOTO)

Seit Mittwoch dem 27. Februar haben die Soldatinnen und Soldatensowie die zivilen Angehörigen der Bundeswehr in der Westfalenkasernein Ahlen eine zentrale Anlaufstelle. Im feierlichen Rahmen wurde dasneu gebaute Wirtschafts- und Betreuungsgebäude, ein sogenanntesTrio-Gebäude, eingeweiht. Auf rund 2.600 Quadratmetern vereinen sichnun Truppenverpflegung und die früher eigenständigenBetreuungseinrichtungen der Offiziere, Unteroffiziere undMannschaften.

Ministerialdirektorin Barbara Wießalla, Abteilungsleiterin der

Abteilung Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD) im

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), gab den Startschuss für

die Nutzung eines der ersten, neu errichteten TRIO-Gebäude. Die

Kaserne beheimatet Teile des Aufklärungsbataillons 7, des

Fachsanitätszentrums und des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums

Münster sowie die Betreuungsstelle für zivile Aus- und Weiterbildung.

In ihrer Begrüßung dankte Barbara Wießalla zunächst allen, die an

dem Neubau mitgewirkt haben und die aufgetretenen Herausforderungen

hervorragend gelöst hätten. „Ich bin sehr froh über das enge und

konstruktive Miteinander aller am Gelingen beteiligten Damen und

Herren“. Die Mühen und Investitionen von fast 10,5 Millionen Euro

hätten sich gelohnt, so die Abteilungsleiterin im BMVg. Rund 1.000

Frauen und Männer am Standort Ahlen können nun Verpflegung und

Betreuung in einem zeitgemäßen Umfeld genießen. Doch nun gelte es das

Gebäude mit Leben zu füllen. „Ich wünsche mir, dass dieses

herausragende Betreuungsangebot rege genutzt wird und bin

hocherfreut, dass es unseren modernen zukunftsfähigen Standards

entspricht“, so Wießalla.

Gleichzeitig kündigte sie an, dass die Modernisierung der

Infrastruktur in der Westfalenkaserne weitergehe. In diesem Jahr wird

eine Halle für Aufklärungsdrohnen und ein Funktionsgebäude

fertiggestellt. Insgesamt werden für Baumaßnahmen in der Liegenschaft

rund 24 Millionen Euro investiert, unter anderem für drei

Unterkunftsgebäude. Statt des obligatorischen Schlüssels übergab die

Vertreterin des BMVg eine Schöpfkelle an den künftigen Nutzer,

vertreten durch den Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7,

Oberstleutnant Timo Gladow.

In seinem Grußwort verwies der Bürgermeister Ahlens, Dr. Alexander

Berger, darauf das schon beim Einzug der ersten Soldaten in die

Kaserne vor 60 Jahren die Verpflegung der Truppe eine wichtige Rolle

eingenommen hätte. Das berichtete zumindest 1959 die Ahlener

Volkszeitung. „Aber genauso wie damals gilt auch heute noch das

geflügelte Wort, ohne Mampf kein Kampf“, spannte Berger den Bogen in

die Gegenwart. Früher wäre es allerdings völlig undenkbar gewesen,

dass alle Dienstgradgruppen unter einem Dach essen und ihre Freizeit

verbringen. „Hier ist das von nun an der Fall. Auch aus diesem Grund

ist das Trio-Gebäude ein Meilenstein in der Entwicklung unserer

Kaserne“, so der Bürgermeister. Damit betonte er geleichzeitig auch

die enge Verzahnung von Bundeswehr und der Stadt Ahlen.

Auch der Referatsleiter der Oberfinanzdirektion Münster, Leitender

Regierungs-baudirektor Stephan Sternberg, fand Anleihen in der

Historie. So erinnere Ihn das Gebäude doch stark an die Tradition des

Bauhaus, das in diesem Jahr 100. Jubiläum seiner Gründung feiere.

„Entsprechend der damals prägenden Idee „form follows function“,

steht den Soldaten jetzt ein schönes und funktionales Gebäude zur

Verfügung“. Bei einem Wirtschaftsgebäude für die Bundeswehr sei dies

zu erreichen eine besondere Herausforderung, da eine Vielzahl von

Vorschriften und Vorgaben eingehalten werden müssen, die die

architektonische Kreativität einschränken, so Sternberg weiter.

Das Bauprojektmanagement leistete der Organisationsbereich

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,

während der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen die

Baumaßnahme leitete. Durch die unterschiedlichen Nutzungsbereiche ist

der Baukörper stark untergliedert. Insgesamt beträgt die Grundfläche

rund 2.600 Quadratmeter. Der Speisesaal mit Speise- und

Getränkeausgabe erstreckt sich über rund 510 Quadratmeter und die

Betreuungsbereiche umfassen circa 620 Quadratmeter. Dieser

Gebäudeteil bietet durch variabel abtrennbare Räume die Möglichkeit

Veranstaltungen in unterschiedlicher Größe und parallel

durchzuführen. Das neue Wirtschafts- und Betreuungsgebäude ist

bereits mit WLAN ausgerüstet, so dass sich die Nutzer über Zugang zum

Internet freuen können.

Mit dem Zusammenlegen der vormals getrennten Betreuung der

Laufbahngruppen in den klassische Offizier-/Unteroffizier- und

Mannschaftsheimen, soll das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Soldaten

und zivilen Angehörigen des Standortes gefördert werden. Dabei steht

durchaus auch das außerdienstliche Miteinander im Fokus. Zum Beispiel

beim Dart, Billard oder Kicker spielen. Die Zusammenarbeit mit

zukünftig nur noch einem Betreiber und die gemeinsame Betreuung aller

Laufbahngruppen ermöglicht es gleichzeitig Personal und finanzielle

Ressourcen effizienter einzusetzen.

Pressekontakt:

PIZ IUD

Fontainengraben 200

53123 Bonn

piziud@bundeswehr.org

0228 5504 4212

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum IUD, übermittelt durch news aktuell