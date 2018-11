Allg. Zeitung Mainz: Bitteres Thema / Reinhard Breidenbach zur Abschiebung von Straftätern

Es sind keine Hardliner der CSU, die in vorderster

Front einen neuen Ansatz wählen und sich aktuell Gedanken über die

notwendige Abschiebung von Intensivtätern unter den Flüchtlingen

machen, auch keine Aktivisten der AfD. Bei diesem Thema darf es nicht

um Parteifarben gehen, schon gar nicht um Ideologie, sondern um

Vernunft, Gerechtigkeit und Sicherheit. Vergleichsweise wenige

Kriminelle unter den Asylsuchenden begehen nicht „nur“ Straftaten bis

hin zu Vergewaltigung und Mord, sie fügen damit auch den

Unbescholtenen unter denen, die bei uns Zuflucht suchen, schweren

Schaden zu. Das Thema Abschiebung ist ein bitteres. Es geht immer um

Schicksale von Menschen. Andererseits: Wer nicht, aus juristischen

oder humanitären Gründen, bleiben kann, muss gehen. Deutschland ist

ein Rechtsstaat und weiß aus seiner eigenen Historie, wie wichtig es

für verfolgte und bedrohte Menschen ist, einen Zufluchtsort zu

finden. Der Rechtsstaat Deutschland stellt – gewiss nicht zuletzt

aufgrund dieser eigenen historischen Erfahrungen – Rechtsmittel gegen

Zurückweisungen und Abschiebungen zur Verfügung, die außerordentlich

weitgehend sind. Gerade deshalb muss aber auch gelten: Wer Straftaten

begeht, verwirkt auf böswillige Weise sein Recht, als Schutzsuchender

akzeptiert zu werden. Diesen Grundsatz in gerichtsfeste Normen zu

gießen, wird nicht so einfach sein, wie es jetzt scheint. Ein

Punktesystem wie in der „Verkehrssünderkartei“? Wahrscheinlich ist

die Sache komplizierter. Aber sie muss angegangen werden. Humanitär

und rechtlich untadelig, aber entschieden.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell