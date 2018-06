Allg. Zeitung Mainz: Böse / Kommentar zu Bamf und Gauland / Von Reinhard Breidenbach

Nun tobt sie, die Schlammschlacht in Sachen Bamf.

Schuldzuweisungen. Alle anderen waren faul, heimtückisch oder

unfähig, nur man selber nicht. Beachtenswert die Nuancen in der SPD.

Gewohnt ätzend: Parteivize Ralf Stegner, Tenor: Merkel ist an allem

schuld. Dagegen grokohaft piano: Andrea Nahles. Mal sehen, wer mehr

erreicht. Das Tohuwabohu ist wohl leider unvermeidlich, ein Stück

weit Ritual in Richtung eigene Wählerschaft, um Muskeln spielen zu

lassen, auch wenn keine da sind. Allerdings muss das Geschrei zügig

eingedämmt werden, denn erstens nervt es den Bürger, und vor allem

stört es die dringend notwendige Sachaufklärung. Was sich bislang

vermuten lässt: Einmal mehr könnte die Erkenntnis lauten, dass der

Fisch vom Kopf her stinkt. Und dass der Problem-Kopf im konkreten

Fall eher Thomas de Maizière als Frank-Jürgen Weise oder Angela

Merkel hieß. Die Sachaufklärung zum Flüchtlingsthema ist zu wichtig,

als dass man sie in einem gefühlt ewig währenden

Untersuchungsausschuss begraben dürfte. Denn Neonazis,

Rechtsextremisten und Populisten in ganz Europa saugen Honig aus

allem, was nicht gut läuft auf diesem Feld. Und was es bedeutet, wenn

eine Partei wie die AfD Oberwasser hat, war am Wochenende einmal mehr

in voller Pracht zu besichtigen. Hitler und die Nazis seien nur „ein

Vogelschiss“ gewesen, sagt einer, der früher als geachteter Chef

einer CDU-Staatskanzlei einer Republik diente, in deren Genen das

„Nie wieder Auschwitz“ unantastbar verankert ist. Anstatt in Ehren zu

ergrauen, wurde Alexander Gauland zu einem bösen alten Mann. Schlimm.

