Allg. Zeitung Mainz: Die Quittung / Frank Schmidt-Wyk zur Wahl inÖsterreich

Sebastian Kurz wird wieder österreichischer

Regierungschef – so viel steht nach dem klaren Wahlsieg der ÖVP fest.

Der Triumph des “jüngsten Altkanzlers aller Zeiten” (Der Spiegel) war

erwartet worden, er fiel sogar deutlicher aus, als es die letzten

Umfragen prognostiziert hatten. Die eigentliche Überraschung ist der

Einbruch der FPÖ: Sie verfehlte ihr Ziel, sich oberhalb der

20-Prozent-Marke zu behaupten, bei Weitem. Offenbar die Quittung für

die jüngsten Skandale um den früheren Parteichef Heinz-Christian

Strache. Mehr noch als das Ibiza-Video, das im Mai zum Bruch der

Wiener Koalition geführt hatte, dürfte den Rechtspopulisten die

jüngste Spesenaffäre geschadet haben. Den Verdacht, dass Strache auf

Kosten von Partei und Steuerzahlern ein Leben in Saus und Braus

führte, kann die FPÖ nicht so einfach durch das einstudierte Manöver

des Spießumdrehens und der Opferinszenierung entkräften. Die alten

Reflexe funktionieren trotzdem noch: In Reaktion auf die erste

Hochrechnung gaben enttäuschte FPÖ-Vertreter ohne Zögern den Medien

die Schuld am Abschneiden ihrer Partei. Wie geht es nun weiter in

Wien? Eine Dreierkoalition ist vom Tisch, Kurz stehen bei der

Partnerwahl alle Optionen offen. Darunter auch die Wiederaufnahme der

Mitte-Rechts-Koalition – für die gerupfte FPÖ die einzige

Machtoption. Trotz nach wie vor großer inhaltlicher Nähe ist die

Fortsetzung von Türkis-Blau nach diesem Wahlausgang allerdings

unwahrscheinlicher geworden. Man darf gespannt sein, was Kurz bei der

Regierungsbildung wichtiger ist: ein hohes Maß an programmatischer

Übereinstimmung – das spräche für die FPÖ -, oder Zuverlässigkeit und

Stabilität – das spräche für eine Annäherung an SPÖ oder Grüne.

