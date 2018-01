Allg. Zeitung Mainz: Drecksloch / Kommentar von Christian Matz zu Donald Trump

Das Weiße Haus ist ein Drecksloch. Zu hartes Urteil?

Jedenfalls keines, das rund um den Globus sehr großen Widerspruch

hervorrufen dürfte, angesichts der Zustände und Zitate, die daraus

wöchentlich und täglich an die Öffentlichkeit gelangen. So weit ist

es gekommen. Dabei ist es noch nicht einmal von Bedeutung, ob

US-Präsident Trump nun Haiti und einige afrikanische Staaten

tatsächlich als „Drecksloch-Länder“ beleidigt hat oder nicht.

Wichtiger ist, dass ihm die Äußerung von absolut jedem, nicht nur von

seinen Gegnern, sofort zugetraut würde. Und – das ist jetzt das

wirklich Entscheidende – dass ihm auch dieser (mutmaßliche) Ausfall

bei seinen Anhängern in keiner Weise schaden wird. Im politisch

korrekten Lager seiner Widersacher auf beiden Seiten des Atlantiks

wird beständig ignoriert, dass Trump nicht trotz, sondern wegen

seiner Art gewählt wurde. Derweil jeder Gegner sich fragt, wann „die

Amerikaner“ endlich aufwachen und Schluss machen mit dem ganzen

Theater (und zum Beispiel ein Amtsenthebungsverfahren einleiten),

haben sehr viele Amerikaner ganz offensichtlich genau dieses Theater

gewollt. Schließlich konnte man nach vielen Jahren Reality-TV und

vielen Monaten Wahlkampf ja auch wissen, wer Trump ist und wofür er

steht. Also kann der Rest der Welt nur hoffen, dass die restlichen

knapp drei Trump-Jahre ohne Krieg und Chaos über die Bühne gehen, und

dass sie nicht verlängert werden. Das Weiße Haus, ein Drecksloch?

Hoffen wir, dass die letzten, trotz allem noch verbliebenen

Saubermänner nicht endgültig daraus vertrieben werden.

