Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Ergebnis der Sondierungen

Anders als in der Union will sich in der SPD

selbst unter den zähneknirschenden Befürwortern einer neuen Groko

keine Erleichterung einstellen, Deutschland endlich wieder eine

handlungsfähige Regierung zu bescheren. Denn abseits aller

Kompromisse riecht diese große Koalition schon vor Beginn ziemlich

ranzig, bleibt ohne Aufbruch und Vision. Aber die gelungene

Sondierung zeugt von Realitätssinn und verspricht finanzielles

Augenmaß. Angela Merkel kann, anders als Schulz, gelassen

abwarten, was nun passiert. An ihr jedenfalls wird Schwarz-Rot nicht

scheitern.

