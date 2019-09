Allg. Zeitung Mainz: Eskalationen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Studie zu Aggressionen

Die Geschichte der Menschheit ist von Höhen und

Tiefen geprägt. Die Kunst besteht in der Beherrschung der

unausrottbar verankerten bösen Triebe: andere zu hassen oder

umbringen zu wollen etwa, anderen ihr Eigentum wegzunehmen, sich

selbst arrogant zu überhöhen oder auch aus lauter Frust, Langeweile

oder Sensationsgier irre Dinge zu tun. Es kann leider nicht

überraschen, wenn nun eine Studie über die „Generation Mitte“

feststellt, Deutschland werde als Ellenbogengesellschaft gesehen.

Deutschland ist eine Ellenbogengesellschaft. Die Schere zwischen Arm

und Reich geht immer weiter auseinander, viele Enttäuschte und

Abgehängte wählen in den USA Trump und in Deutschland AfD. Das sind

die Fakten. Die werden verstärkt durch einen Zeitgeist, der Disziplin

und Respekt, zumal gegenüber früheren Autoritäten wie Elternhaus,

Schule, Kirche, für abartig oder peinlich hält, und vom schrillen

Teil der Medienlandschaft. Ein weiterer negativer Aspekt: Nicht alle,

aber viele Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sind nicht

Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Unsere Zeit ist von

exzellenten Chancen gekennzeichnet, aber auch von Auswüchsen und

Extremen. Man gewinnt den Eindruck, weite Teile der Menschheit würden

– um es plump zu formulieren – immer bekloppter. Da braucht man sich

über Eskalationen aller Art nicht zu wundern. Die Hoffnung besteht

darin, dass es noch immer viele Vernünftige und Hilfsbereite gibt,

und dass künftig vielleicht doch (wieder) noch mehr Menschen ihren

Verstand und ihr Verantwortungsbewusstsein stärker aktivieren.

