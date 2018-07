Allg. Zeitung Mainz: Etappensieg / Kommentar zum Kampf gegen kriminelle Clans / Von Frank Schmidt-Wyk

Kriminelle Clans arabischen Ursprungs tanzen der

Berliner Polizei auf der Nase herum, begehen schwere Straftaten in

Serie und halten sich mit Rapper Bushido ein kapitales Schoßhündchen.

Das war der Eindruck bisher. Der jetzt bekannt gewordene Schlag gegen

die organisierte Bandenkriminalität, die Beschlagnahmung von 77

Immobilien einer libanesischen Großfamilie, rückt die Perspektive

wenigstens fürs Erste ein wenig zurecht. Der sozialdemokratische

Innensenator Andreas Geisel übertreibt allerdings maßlos, wenn er wie

auf Knopfdruck aus der erfolgreichen Polizeiaktion politisches

Kapital zu schlagen sucht und tönt: „Der Rechtsstaat hat wieder

gezeigt, wie stark er ist.“ Stark? Wieder? In den vergangenen Jahren

schien sich der Rechtsstaat eher wegzuducken vor den geschätzt 12 bis

20 kriminellen Großfamilien in Berlin. Aber das scheint sich ja nun

zu ändern – auch dank einer Gesetzesrefom, wonach im Zuge von

Strafverfahren Vermögen unklarer Herkunft jetzt auch ohne Nachweis

einer konkreten Straftat vorläufig eingezogen werden kann. Es genügt,

wenn „kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass Vermögen aus

kriminellen Handlungen herrührt“, wie es in der Gesetzesbegründung

heißt. Die Reform nach italienischem Vorbild soll den Ermittlern das

Handwerk bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität erleichtern.

Wie wirksam das neue Instrument wirklich ist und wie sauber

Staatsanwaltschaft und Polizei in Berlin gearbeitet haben, wird sich

endgültig erst vor dem Landgericht erweisen, wenn es darüber zu

befinden hat, ob die 77 Objekte dauerhaft entzogen werden. Die Clans

sollen ziemlich gute Anwälte haben.

