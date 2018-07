Stuttgarter Zeitung: „Historische Chance“ auf höhere Löhne in der Altenpflege

Im Ringen um flächendeckende Tariflöhne in der

Altenpflege gibt es Fortschritte. „Wir werden mit den weltlichen

Wohlfahrtsverbänden Tarifverhandlungen führen“, kündigte

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler gegenüber „Stuttgarter

Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitagausgabe) an. „Mit

Caritas und Diakonie suchen wir nach einem gangbaren Weg, damit sie

adäquat beteiligt sind.“ Weitere Arbeitgeber seien eingeladen, sich

anzuschließen.

Zur Vorbereitung der Verhandlungen hat die Gewerkschaft jetzt eine

Bundestarifkommission Altenpflege gebildet. Beschäftigte aus

kommunalen Häusern, weltlichen und kirchlichen Wohlfahrtsverbänden

sowie von kommerziellen Anbietern wollen in der Kommission

Forderungen für einen Tarifvertrag beschließen, der in naher Zukunft

flächendeckend Mindeststandards gewährleisten soll. Die erste Sitzung

ist für den 28. September in Berlin geplant.

Statt der vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

gewünschten Allgemeinverbindlichkeitserklärung favorisiert Verdi den

Weg über das Arbeitnehmerentsendegesetz, bei dem die Regierung

Mindestarbeitsbedingungen per Rechtsverordnung festlegt. Dies

ermögliche es dem Gesetzgeber, einen Tarifvertrag auf die gesamte

Branche zu erstrecken, sagte Bühler. „Über das

Arbeitnehmerentsendegesetz kann der Tarifvertrag auch flächendeckend

zur Anwendung gebracht werden, wenn die kommerziellen Anbieter sich

weiter stur stellen und bessere Arbeitsbedingungen verweigern“, sagte

die Bundesfachbereichsleiterin. „Man braucht am Ende nicht ihre

Zustimmung.“

Auch für den Vorstandsvorsitzenden des Awo-Bundesverbandes,

Wolfgang Stadler, „führt der geeignete Weg zu flächendeckenden

Tariflöhnen derzeit über das Arbeitnehmerentsendegesetz“, wie er den

Zeitungen sagte. Die privaten Pflegeanbieter könnten diesen Weg nicht

verhindern, und kirchliche sowie weltliche Tarifpartner würden

gleichwertig behandelt, was zwingend notwendig sei.

„Prognosen sind gefährlich, aber klar ist: die Chancen standen nie

so gut wie jetzt“, betonte Stadler. „Die Regierung hat sich zu

flächendeckenden Tarifverträgen und zu einer besseren Bezahlung in

der Altenpflege verpflichtet, und ich erlebe sie als hochmotiviert.“

Die Gewerkschaft Verdi sowie die weltlichen und die kirchlichen

Wohlfahrtsverbände stünden dahinter. „Diese historische Chance muss

die Politik jetzt nutzen und in dieser Wahlperiode die

flächendeckenden Tariflöhne in der Altenpflege ermöglichen.“

