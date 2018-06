Allg. Zeitung Mainz: Fragen / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Fall Susanna

Zuerst muss Raum für Anteilnahme sein. Anteilnahme

für die Mainzer Familie, die durch ein brutales Sexual- und

Gewaltverbrechen ihre 14-jährige Tochter verloren hat. Susanna. Und

dann zaghafte Erleichterung: Dieses Verbrechen kann hoffentlich doch

gesühnt werden. Ali B., Susannas mutmaßlicher Mörder, ist gefunden

und gefangen. Da haben offenbar diplomatische Drähte zwischen Berlin,

Bagdad und Erbil geglüht. Das lässt hoffen, dass auch eine

Auslieferung des 20-jährigen Mordverdächtigen möglich sein wird. Die

Bundesregierung wird alles dafür tun, diese zu erreichen.

Unermesslich ist das Leid für die Familie. Hinzu kommt nun noch die

Strafe, dass Susanna unweigerlich zur Chiffre für die Gewalt von

muslimischen Asylbewerbern gegen junge Mädchen gemacht wird. Dass

Susannas Tod als Projektionsfläche für den politisch motivierten

Kampf gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, ja gegen die

liberale Ordnung unseres Landes herhalten muss. Wie schon bei Maria

in Freiburg, wie schon bei Mia in Kandel. Allen, die auf dem

Schicksal dieser Mädchen und ihrer Familien ihre braune Suppe kochen

wollen, gilt unsere Verachtung. Doch diese Verachtung legitimiert

sich nur, wenn sie sich nicht selbst aus ideologischen Motiven

speist. Wer sich gegen die Instrumentalisierung dieser Verbrechen

stellt, muss sie minutiös aufklären. Wer sich dagegen stellt, muss

auch diejenigen Fragen aufwerfen, deren Antworten gegebenenfalls

schmerzen. Die aufgeklärte Gesellschaft kann nur durch Aufklärung

gegen ihre Feinde verteidigt werden. Fragen müssen geklärt werden.

Fragen, denen auch die Zeitungen der VRM in den kommenden Wochen

nachgehen werden. Wie ist es möglich, dass die achtköpfige Familie

des Mordverdächtigen vor ihrer Flucht von der irakischen Botschaft

mit Dokumenten ausgestattet wurde, die ihnen dabei halfen – Stichwort

Laissez-passer-Papiere? Was taugt das Anti-Terror-Konzept an

deutschen Flughäfen, wenn acht Personen ein Flugzeug besteigen

können, bei denen die Namen in den Ausweispapieren und auf den

Flugtickets nicht übereinstimmen? Die Ermittlungsbehörden selbst

müssen Antworten geben: Hätte der mutmaßliche Mörder nach der kurz

zuvor bekannt gewordenen Vergewaltigung einer Elfjährigen nicht doch

dingfest gemacht werden können? Die Erklärung, dass es in der

Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft vier Alis gab, reicht dafür nicht

aus. Wir müssen allen Fragen nachgehen, deren Antworten Lücken

schließen können. Lücken, die Menschenleben kosten können.

