Allg. Zeitung Mainz: Getrieben / Kommentar von Lars Hennemann zu Uber

Digitaler Wandel findet statt. Egal ob man ihn

kritiklos bejubelt oder pauschal verdammt – er findet statt. Man muss

also zu den Facebooks, Amazons und eben den Ubers dieser Welt eine

wirklich reflektierte Haltung entwickeln. Man muss nicht bis nach New

York schauen, um zu wissen, dass Taxilizenzen keineswegs immer nur

nach den hehren Lehren der Marktwirtschaft vergeben worden sind. Auch

manche mittelgroße Stadt in Deutschland ist da mitunter auf eher

krummen Pfaden gewandert. Wenn dann Uber und andere in solche

Refugien hinein stoßen, ist das zunächst nicht nur legitim, sondern

auch logisch: planbare und durchaus statthafte Erlöse, die mit

intelligenter Technik skalierbar sind – das lockt jeden digitalen

Strategen an wie ein Pflaumenkuchen die Wespen. Problematisch wird

es, wenn sich solche Entwicklungen schrankenlos und ungerecht

vollziehen. Die neuen Akteure dürfen nicht nur von Strukturen

profitieren, die andere geschaffen und bezahlt haben. Sie müssen

vielmehr wie alle anderen in gleichem Maße in sie einzahlen – im

Falle von Uber also etwa in Straßen. Auch dürfen sie nicht nur durch

Sozialdumping auf ihre Margen kommen. Hier ist eindeutig die Politik

gefragt, die vor den Digital-Stars keinesfalls auf die Knie sinken

darf. Die kürzlichen Facebook-Anhörungen haben gezeigt, wie peinlich

das werden kann. In New York scheint man es jetzt bei Uber besser zu

machen. Das Hinschauen lohnt sich, speziell für Europa, wo immer noch

zu oft schwarz-weiß diskutiert wird. Wer darüber nicht hinaus kommt,

wird bei der Digitalisierung nie mehr sein als ein Getriebener.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Christian Matz

Mitglied der Chefredaktion

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell