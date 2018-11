Allg. Zeitung Mainz: Pseudo-Projekte / Kommentar von Markus Lachmann zur Sparliste des Bunds der Steuerzahler Rheinland-Pfalz

Der Bund der Steuerzahler hat für den

rheinland-pfälzischen Landeshaushalt 2019/20 eine Sparliste in einem

Volumen von 800 Millionen Euro vorgelegt. Man muss nicht alles

teilen, was der Lobbyverband vorschlägt. So haben die Landesbeamten

in den vergangenen Jahren Einbußen hinnehmen müssen. Ein Plus bei der

Besoldung ist deshalb gerechtfertigt. Auch dürfte die Abschaffung der

Kita-Beiträge in Rheinland-Pfalz, die wegen der hohen Verschuldung

des Landes seinerzeit fragwürdig war, kaum rückgängig gemacht werden.

Kein Politiker würde ein solch unpopuläres Thema anfassen. Die CDU

unter Julia Klöckner hatte es in der vergangenen Wahlperiode gemacht

und sich eine blutige Nase geholt. Aber die 800-Millionen-Liste von

Steuerzahlerpräsident Brüderle zeigt, dass man sparen kann, wenn man

will. Dabei gilt: Auch Kleinvieh macht Mist. Warum sich eine

Landesregierung weiterhin eine millionenschwere Energieagentur und

damit Doppelstrukturen leistet, bleibt ihr Geheimnis. Das gilt auch

für Haushaltstitel wie „Zuschüsse zu Förderung von Akzeptanz

gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und Geschlechtsidentität“ oder

„Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming“. Gleichzeitig

erhöht die Regierung ihren PR-Etat kräftig. Die FDP trägt diese

Politik des fröhlichen Geldverteilens mit. Das ist traurig für eine

Partei, die stets für einen schlanken Staat gekämpft hat. Die

Landesregierung sollte mehr Geld in Infrastruktur, Bildung und Innere

Sicherheit stecken statt in Pseudo-Projekte und Eigenwerbung. Auch

muss sie den Schuldenberg stärker abtragen. Die aktuelle

Haushaltspolitik ist ein Rückfall in alte Zeiten.

