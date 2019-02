Allg. Zeitung Mainz: Quotenmänner! / Meike Hickmann zur Frauen in Parlamenten

Frauenquote bei den Brandenburger Landtagswahlen –

und schon schreien die Gegner „Verfassungsbruch!“ Ein erstes

Gutachten sieht die Freiheit der Wahl bedroht. Aber ist es eine freie

Wahl, wenn hauptsächlich Männer zur Wahl stehen? Wenn die Verfassung

da eine Regulierung verbietet, widerspricht sie sich selbst: Denn sie

schreibt die Gleichberechtigung von Frau und Mann vor. Und es reicht

nicht, nur auf Gesetze zu schauen: Die oft männerdominierte

Diskussionskultur in der Politik gibt Frauen zu wenige Chancen.

Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz und Machtwille sind Eigenschaften, die

bei Frauen immer noch als negativ gelten. Oder wurde jemals ein

männlicher Politiker gefragt, wie er Kinder und Karriere unter einen

Hut bringt? Gab es einen Bundeskanzler, der spöttisch „Vati“ genannt

wurde? Und welcher amerikanische Präsidentschaftskandidat wurde als

ungeeignet befunden, weil er „zu unnahbar und zu wenig empathisch“

sei – wie es Hillary Clinton passiert ist? Stattdessen müssen sich

Politikerinnen anhören: „Reg dich nicht so auf, das steht dir nicht.“

Am besten noch der Schulterklopfer dazu. Solche Strukturen müssen

durchbrochen werden. Es wird von Frauen erwartet, sich durchzusetzen,

aber sie werden systematisch zum Gegenteil sozialisiert. Wenn wir

keine gesetzliche Frauenquote in der Politik brauchen würden, müssten

wir nicht darüber diskutieren. Dann wäre Parität eine

Selbstverständlichkeit und Frauen hätten wirklich die gleichen

Chancen. Und den Vorwurf von „Quotenfrauen“ kann echt niemand mehr

hören. Schließlich gibt es dann auch „Quotenmänner“. Hat davor

vielleicht jemand Angst?

