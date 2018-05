Allg. Zeitung Mainz: Trumps Logik / Kommentar zum Handelskrieg mit den USA / Von Friedrich Roeingh

In seiner Irrationalität ist Donald Trump immerhin

berechenbar. In Bezug auf das Thema Strafzölle heißt das: Wer

geglaubt hatte, nur eine winzig kleine Chance zu haben, an der

Eröffnung eines Handelskrieges mit den USA vorbeizukommen, war

schlicht naiv. Trump hat bisher noch immer seinen Anhängern das

geliefert, was er ihnen im Wahlkampf versprochen hatte. So politisch

unsinnig und so schädlich das auch für die Vereinigten Staaten sein

mag. Auf einem ganz anderen Blatt steht, was aus diesen Initiativen

am Ende wird. Aus Trumps irrer Achterbahnfahrt um die

Friedensverhandlungen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un

kann Europa nur lernen. Diese amerikanische Administration legt es

zunächst vor allem darauf an, maximal Staub aufzuwirbeln – um Trumps

Eitelkeit zu bedienen und seine Anhänger zufriedenzustellen. Später

darf es ruhig ein vermeintlicher Big Deal sein, den man dann als

Erfolg seiner Cowboy-Politik verkaufen kann. Im Streit um die

Strafzölle heißt es also erstmal dagegenhalten. Strafzölle auf

Motorräder, Whiskey und Jeans zu erheben, ist zwar medienwirksam. Ein

bisschen mehr Gegendruck aus Brüssel aber hätt–s schon sein dürfen.

Entscheidend aber ist, dass die EU eine Idee hat, wie am Ende der

Deal aussehen soll. Auf Mengenbegrenzungen ihrer Stahllieferungen

sollte sie sich auf keinen Fall einlassen. Das wäre ein Sieg des

Protektionismus. Besser ist, Trump mit dem Abbau von Zöllen bei

anderen Produktgruppen zu locken. Das könnte der US-Wirtschaft und

der EU gleichermaßen helfen. Nur „TTIP light“ sollte man diesen Deal

besser nicht nennen, wenn er eine Chance auf Erfolg haben soll.

