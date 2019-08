Allg. Zeitung Mainz: Unberechenbar / Reinhard Breidenbach zu Trump und G7

Donald Trump nennt Angela Merkel eine „brillante

Frau“, will Deutschland besuchen, womöglich gar das pfälzische

Kallstadt, wo sein Großvater geboren wurde. Der US-Präsident sagt

ferner, er wolle sich vielleicht mit dem iranischen Präsidenten

treffen, einem seiner Lieblingsfeinde. Und auch eine

Abschlusserklärung zum G7-Treffen stand urplötzlich auf dem Plan. Hat

da einer listig Kreide gefressen, wie der Wolf, der im Märchen seine

Stimme feiner klingen lassen will, um die sieben Geißlein zu

übertölpeln und zu fressen? Oder wurde Trump tatsächlich schockiert

und in seiner aggressiven Umtriebigkeit gedämpft, als Frankreichs

Präsident Macron ihn vor den Kopf stieß und den iranischen

Außenminister nach Biarritz holte? Vielleicht dämmert es dem

US-Präsidenten ja auch hie und da, dass er nicht der König der Welt

ist, und dass die Dinge doch oft ein wenig komplizierter liegen, als

er es sich vorstellt, wenn er des Abends daheim Fernsehen schaut und

twittert. Schwant ihm, dass den Amerikanern ein Handelskrieg gegen

China selbst auf die Füße fallen könnte? Und dass die Europäer doch

ein paar Hebel in der Hand haben, auch wenn Boris Johnson einer von

der Sorte „Trump“ ist und Staaten wie Polen, Ungarn und Italien

unsichere Kantonisten sind? Einsicht bei Trump? Schön wär–s ja. Doch

er ist ein Meister darin, die Dinge, die er mit den Händen aufbaut,

blitzschnell mit dem Gesäß wieder umzustoßen. Bis zum Beweis des

Gegenteils bleibt Trump unberechenbar. Dass er schon im Wahlkampf für

seine zweite Präsidentschaftskandidatur ist, macht die Sache eher

komplizierter. Aber es hilft nichts. Die Welt muss mit ihm auskommen.

Und hoffen.

