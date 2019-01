Allg. Zeitung Mainz: Verantwortung / Von Frank Schmidt-Wyk

Rund 20 rechtsextremistische Ausfälle, darunter

Hakenkreuz-Schmierereien, Auftritte von Holocaust-Leugnern und

antisemitische Tiraden, hat die Gedenkstätte Buchenwald laut

Presseberichten 2018 auf dem Gelände des früheren

Konzentrationslagers registriert – deutlich mehr als im Vorjahr.

Eines von vielen Indizien für das Bröckeln der Erinnerungskultur, das

Außenminister Heiko Maas zu Recht beklagt. Die globale Tendenz zum

Nationalismus geht einher mit einer Relativierung der

ungeheuerlichsten Verbrechen, die von Nationalisten jemals begangen

wurden. Auch im Land der Täter wird versucht, die Geschichte

reinzuwaschen. Vertreter der AfD haben sich dafür zuständig erklärt:

Hitzköpfe wie der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke, aber auch

berechnende Ideologen wie Bundessprecher Alexander Gauland. Es gibt

in den Reihen der AfD durchaus Politiker, die es schon

fertigbrachten, nachdenkliche Töne zum Holocaust-Gedenktag

anzuschlagen – der rheinland-pfälzische Parteichef Uwe Junge etwa

zählt dazu. Auch das darf man ruhig mal erwähnen. Doch diese Haltung

ist offenbar nicht Mainstream innerhalb der AfD, sondern die

Gauland–sche „Vogelschiss“-Rhetorik. Die schallt auch deshalb immer

lauter durch Deutschland, weil die Überlebenden des Holocaust nach

und nach verstummen. Umso aufmerksamer sollten wir den verbliebenen

Zeitzeugen zuhören und niemals vergessen, was sie sagen. Die

allermeisten der heute lebenden Deutschen tragen zwar weder eine

persönliche noch eine historische Schuld – aber Verantwortung, dass

sich niemals wiederholt, was ihre Vorfahren getan und zugelassen

haben.

