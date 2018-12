Allg. Zeitung Mainz: Zerstörerisch / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Frankreich

Frankreich ist unglaublich stolz auf sein

revolutionäres Erbe. Etwa, wenn ein Franzose in einem vornehmen

Kaufhaus die Forderung ablehnt, drei Euro für das Benutzen der

Toilette zu zahlen: „Dafür haben wir nicht 1789 die Bastille

gestürmt.“ Manchmal ist dieser revolutionäre Geist sympathisch und

motivierend. Aber manchmal, so wie jetzt bei den „Gelben Westen“, ist

er erschreckend, illegal, destruktiv, brandgefährlich. Es gibt nicht

wenige militante, anarchistische Kräfte in Frankreich, die jede

staatliche Ordnung bekämpfen. Befeuert werden sie keineswegs nur von

der Rechtsextremen Marine Le Pen, sondern, noch gravierender, vom

Linken-Führer Jean-Luc Mélenchon, einem veritablen Hetzer. Es ist

eine überaus ernste Feuerprobe für den jungen Präsidenten und

Hoffnungsträger Macron. Wenn er sie nicht besteht, drohen noch

schlimmere, bürgerkriegsähnliche Zustände. Er darf kein Öl ins Feuer

gießen, aber er muss garantieren, dass sich der Rechtsstaat

durchsetzt. Macron hat arge Missstände geerbt. Frankreich ist, trotz

seiner prinzipiellen wirtschaftlichen Stärke, in Geldnot. Es lebt

seit vielen Jahren über seine Verhältnisse – und niemand will es

wahrhaben. Das Sozialsystem ist recht großzügig, das

Renteneintrittsalter niedrig und nicht zuletzt: die Privilegien für

Staatsdiener nicht selten opulent – zu opulent, als dass die

Staatskasse sie sich leisten könnte. Macron hat sich Reformen auf die

Fahne geschrieben. Darüber haben alle gejubelt, anfangs. Doch bei

jedem, der merkt, dass die Reformen auch ihn negativ treffen könnten,

schlägt der Jubel um, nicht selten in Wut.

