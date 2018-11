Als Mensch geboren – doch was passiert dann? / Betreiber von Kindertagesstätten bekennt sich zu den Werten Toleranz, Authentizität und Partizipation (FOTO)

Ausgrenzung, Radikalisierung, Rassismus – Schlagworte, die lautLeipziger Autoritarismus-Studie in der Mitte der Gesellschaft immermehr Raum einnehmen. Doch worin wurzelt diese Entwicklung und welcheRolle spielt hierbei die frühe Wertevermittlung an unsere kleinstenMitmenschen? Das Vorleben und Nahebringen jener Werte, die sich aneiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientieren, beginntschon in der Kinderkrippe: Als Betreiber von 37Kindertageseinrichtungen deutschlandweit übernimmt Impuls SozialesManagement hier Verantwortung.

„In unserem pädagogischen Alltag treffen wir immer wieder auf

Fragestellungen, die eine klare Positionierung erfordern – zum

Beispiel rechts- oder linksextreme Beiträge im Netz oder im

persönlichen Kontext. Deshalb haben wir mit unseren pädagogischen

Fachkräften, Verwaltungsmitarbeitern und der Geschäftsleitung im

vergangenen Jahr gemeinsam die Grundsätze unseres wertegeleiteten

Handelns erarbeitet, in denen unser Wertekanon sowie unsere

Handlungsgrundlagen dargestellt sind“, sagt Geschäftsführer und

Inhaber Alfons Scheitz. Je stärker sich Teile der Gesellschaft gegen

demokratische Grundwerte richten, umso mehr ist eine klare Haltung

notwendig – insbesondere wenn es um die Begleitung von Kindern geht.

Die Grundsätze bilden zukünftig die Basis aller Verträge, eine

Zuwiderhandlung kann arbeits- oder vertragsrechtliche Konsequenzen

haben. „Wenn jemand gegen unser Verständnis von Menschlichkeit, die

Grundsätze unseres wertegeleiteten Handelns oder das deutsche

Grundgesetz handelt, sind wir nicht der richtige Partner, Arbeitgeber

oder Dienstleister“, erläutert Alfons Scheitz.

Die Menschenrechte und Grundfreiheiten auf Basis der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ebenso wie die

drei Werte Toleranz, Authentizität und Partizipation bilden den Kern

der Grundsätze des Unternehmens. Konkret heißt das beispielsweise,

anderen Kulturen und Religionen weltoffen zu begegnen, sich

partizipativ an der Unternehmensentwicklung zu beteiligen oder

Vielfalt als Normalität und Bereicherung zu verstehen. „Wir sind in

unserer Fürsorgeverantwortung Vorbilder für die Kinder, die wir von

klein auf begleiten, und begegnen ihnen und uns mit einer Haltung

geprägt von Respekt und Wohlwollen. Diese Erfahrungen bringen die

betreuten Kinder in unsere zukünftige Gesellschaft ein“, stellt

Alfons Scheitz fest. „Gleichzeitig lernen auch wir täglich von den

jungen Menschen, denn Kinder sehen vieles mit anderen Augen.“

Hintergrund:

Bei Impuls arbeiten derzeit Menschen aus mehr als 50 Nationen, die

Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren betreuen. Grundlegende

Werte wie Respekt, Toleranz oder Partizipation sind somit im Laufe

der 25-jährigen Unternehmensgeschichte auf natürliche Weise im

Betrieb verwurzelt. Nun sind sie zu Papier gebracht: Die

Arbeitsgruppe, ein Querschnitt der gesamten Belegschaft, verständigte

sich während des Prozesses auf eine Haltung sowie den Werte-Dreiklang

und profierte dabei von dem gemeinsamen Ziel, Kindern die

bestmögliche Chance für einen friedlichen Lebensweg zu ermöglichen.

Die Grundsätze bilden eine verbindliche Basis für die Zusammenarbeit

untereinander, mit Eltern und Kunden.

Die junge Veröffentlichung der Studie „Werteorientierungen und

Werteerziehung von Lehrkräften in Deutschland“, des Verbandes Bildung

und Erziehung (VBE) vom November 2018, unterstreicht die

Notwendigkeit in Sachen Wertevermittlung neu zu denken. Sie lenkt den

Blick auf die Rolle und Verantwortung von Lehrkräften. Laut der

Studie wünschen sich Eltern und Lehrer, dass Gleichberechtigung,

Menschenrechte und soziale Kompetenzen stärker in der Schule

vermittelt werden. Um diesem Wunsch eine Grundlage zu verschaffen,

stellt Impuls bereits im Krippenalter die Weichen. Dies geschieht

unter Maßgabe einer gefestigten Wertehaltung, so dass sich alle

Kinder in einem pädagogisch geschützten Raum begegnen, erleben und

ausprobieren dürfen.

https://www.youtube.com/watch?v=BGGPDR4K8kI

https://www.youtube.com/watch?v=LQh8X5U8XD8

