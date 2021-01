Althusmann: Armin Laschet kann es auf jeden Fall

Niedersächsischer CDU-Landesvorsitzender lobt „fairen Wahlkampf“ – Laschet kann Gesellschaft zusammenführen

Osnabrück. Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann wirbt vor dem CDU-Parteitag für Armin Laschet als neuen CDU-Bundesvorsitzenden, weil er den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern könnte. „Ich habe persönlich eine klare Präferenz für ihn mit Jens Spahn in seinem Team, aber respektiere jeden Delegierten, der sich anders entscheidet“, sagte Althusmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Der faire Wahlkampf der letzten Wochen hat gezeigt, dass die CDU drei herausragende Kandidaten für den Parteivorsitz hat. Am Ende wird es um die Frage gehen, wer in einer besonderen Zeit, die aufgewühlt und auch polarisierend ist, die Gesellschaft zusammenführt und hält. Der künftige Vorsitzende der CDU Deutschlands muss dies können und mit seinem Team die Union zu stärkster Kraft führen. Armin Laschet als Regierungschef im größten Bundesland kann dies auf jeden Fall“, begründete Althusmann seine Entscheidung in der NOZ.

Niedersachsen stellt zusammen mit dem eigenständigen Verband Oldenburg 125 der insgesamt 1001 Delegierten beim digitalen Bundesparteitag der CDU.

