Analyse ING Deutschland: Beschäftigung auf Rekordniveau versteckt Folgen von Strukturwandel, Digitalisierung und Automatisierung

Der Arbeitsmarkt jagt von Rekord zu Rekord und lässt

jedes Arbeitsplatzverlustszenario in Folge der Roboterrevolution und

Digitalisierung als reine Schwarzmalerei erscheinen. Doch hinter den Kulissen

des deutschen Jobwunders zeichnen sich mittlerweile größere Verschiebungen am

Arbeitsmarkt ab. Die Roboter hinterlassen doch schon ihre Spuren.

Hinter dem Boom am Jobmarkt versteckt sich ein starker Wandel des

Arbeitsmarktes, der in rasantem Tempo fortschreitet. Aus der Betrachtung der

Beschäftigungsentwicklung seit 2014 lässt sich ableiten, dass Digitalisierung

und Automatisierung aktuell schon ihre Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt

hinterlassen haben.

Unsere Analyse der Beschäftigungsentwicklung seit 2014 zeigt eine deutliche

negative Beziehung zwischen Beschäftigungswachstum und

Automatisierungswahrscheinlichkeit. Die Roboter nehmen zwar keine Jobs weg, aber

sie scheinen dem Beschäftigungswachstum in einigen Bereichen schon im Weg zu

stehen.

Eine etwas andere Variante der Polarisierungsthese erhält in Deutschland mehr

Nahrung. Während allgemein betrachtet im gesamten deutschen Arbeitsmarkt die

Sprache war von starkem Beschäftigungswachstum, so war dieses Wachstum vor allem

bei den sogenannten “fachlichen Tätigkeiten” am geringsten. Fachkräftemangel,

Automatisierung und Strukturwandel. Diese drei Faktoren treffen hier zusammen.

