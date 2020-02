phoenix live: Koalitionsausschuss in Berlin – Samstag, 8. Februar 2020, 12.45 Uhr

Die SPD dringt nach dem Politbeben von Thüringen in der Großen

Koalition auf eine überzeugende Abgrenzung der Union von der rechts-außen Partei

AfD. Am Sonntag kommt auf Verlangen der SPD-Vorsitzenden der Koalitionsausschuss

in Berlin zusammen, um die verfahrene Lage in Thüringen und das aus SPD-Sicht

“gestörte Verhältnis in der großen Koalition” zu beraten. Die SPD-Spitze hatte

außerdem die Absetzung des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen

Bundesländer, Christian Hirte (CDU), verlangt. Der Parlamentarische

Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium hatte Thomas Kemmerich

unmittelbar nach dessen Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen

der AfD öffentlich gratuliert.

phoenix berichtet am Samstag über das Zusammentreffen im Bundeskanzleramt ab

12.45 Uhr. Aus Berlin meldet sich phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer live,

voraussichtlich mit Statements der Spitzen-Koalitionäre. Am Abend wird es je

nach Verlauf der Ereignisse ein Live-Schaltgespräch mit Erhard Scherfer zu den

Ergebnissen des Koalitionsausschusses geben.

