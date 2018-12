Andreas Kalbitz: „AfD lehnt Doppelhaushalt ab“

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Andreas Kalbitz, erklärt anlässlich der Plenardebatte

zum Haushaltsplan:

„Die Alternative für Deutschland lehnt den Doppelhaushalt

2019/2020 wegen dessen Verfassungswidrigkeit ab. Jeder klar denkende

Demokrat kann nur zu dem einen Schluss kommen, diesen Haushaltsplan

abzulehnen. Rot-Rot hat hier einen Gesetzentwurf vorgelegt, der klar

verfassungswidrig ist. Das haben mittlerweile zwei Rechtsgutachten

bestätigt, eines von Prof. Dr. iur. Karl A. Schachtschneider und ein

weiteres, von der CDU-Landtagsfraktion in Auftrag gegeben (Gutachter:

Prof. Dr. Christoph Gröpl). Selbst der parlamentarische

Beratungsdienst des Landtags sieht diesen Gesetzentwurf äußerst

kritisch. Der vorliegende Haushaltsgesetzentwurf will die

Budgetplanung für 2019/2020 festschreiben. Dabei fällt dieser

Haushalt noch nicht einmal zu 50 % in die Zeit der demokratischen

Legitimation der Woidke-Regierung. Somit entbehrt er jeglicher

Legitimation, denn die demokratische Legitimationskraft eines

Parlamentes ist auf die jeweilige Wahlperiode begrenzt, für die es

gewählt wurde. Und das heißt für Rot-Rot: 2019 ist Schluss! Dieser

Eingriff in die Budgethoheit bedeutet einen Verstoß gegen das

Demokratieprinzip und damit einen Verstoß gegen ein grundlegendes

Verfassungsrechtsprinzip Deutschlands. Diese Landesregierung verstößt

also sehenden Auges und in der größtmöglichen Ignoranz und

Abgehobenheit, die man sich gegenüber dem demokratischen Souverän,

dem Volk, nur vorstellen kann, gegen die Landesverfassung. Der

Woidke-Regierung geht es nur um ihren Machterhalt um jeden Preis.

Aber wer bereit ist, Deutschland abzuschaffen, dem kann die

Demokratie auch nicht viel wert sein. Angesichts des absehbaren Endes

dieser Regierung kann so ein Übergriff von Rot-Rot nur als

verzweifelter, vorweggenommener Versuch der Demokratie-Sabotage

gewertet werden.“

