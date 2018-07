Andreas Kalbitz: „Gesundheitsministerin Golze nicht länger tragbar – so wie die gesamte Woidke-Regierung“ (FOTO)

Unfähig, unbelehrbar, untragbar! Linke Gesundheitsministerin Golzegibt zu, im Brandenburger Medikamentenskandal völlig die Kontrolleüber Ministerium und Behörden verloren zu haben. Ob in der eigenenPressekonferenz oder im TV-Interview, die rote GesundheitsministerinGolze muss zugeben, keine Ahnung zu haben, was sich in ihrem eigenenMinisterium seit Jahren abspielt. Kriminelle Machenschaften diverserBeteiligter haben offensichtlich keine Konsequenz.

Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Andreas Kalbitz:

„Traurig bis tragisch ist das Bild, das Golze abgibt. Wir erleben

eine linke Ministerin, die mit letzter Kraft um das Überleben kämpft,

der wir aber heute schon prophezeien können, dass dieser Kampf

bereits verloren ist. Wer die Zügel dermaßen schleifen lässt, wer

sich so wenig um sein eigenes Ressort kümmert, wer beweist, dass er

weder Sachverstand noch den Willen hat, Schaden von den Bürgern

unseres Landes abzuwenden, der ist nicht länger tragbar auf einem

Ministerposten. Desolat wie der Zustand der gesamten rot-roten

Bröckel-Koalition in Potsdam ist auch der Zustand des

Gesundheitsministeriums. Golze, die mit sanfter Stimme stets vom

„Sozialen“ säuselt und tut, als würde sie sich für die Brandenburger

einsetzen, spielt hinter den Kulissen ein knallhartes Spiel. Eines,

bei dem der Einsatz das Leben von Menschen ist. Nicht kurzfristig,

sondern über ein Jahr lang. Vielleicht noch länger werden offenbar

völlig unwirksame Krebsmedikamente verabreicht. Keiner bemerkt etwas,

das untergeordnete Landesamt schläft, die Ministerin schaut erst

Tage, nachdem selbst der rbb den Skandal erkannt hat, in die Akten.

Frau Golze, das Mindeste, was die Bürger selbst von einer linken

Ministerin erwarten können, ist, dass sie ihnen nicht durch

Unterlassung Schaden zufügt. Da Sie nicht einmal diese

Minimalforderung erfüllen können, bleibt Ihnen nur eines: Treten Sie

sofort von Ihrem Posten zurück!“

