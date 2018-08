Golze-Skandal: Die Vertuschung geht weiter / Eilantrag auf Akteneinsicht abgelehnt / AfD-Fraktion reicht Widerspruch ein (FOTO)

Das Verfassungsgericht Brandenburg hat den Eilantrag derAfD-Abgeordneten Birgit Bessin und Dr. Rainer van Raemdonck aufFeststellung der Rechtswidrigkeit der bisherigen Nichtgewährung derbeantragten Akteneinsicht im Medikamentenskandal umGesundheitsministerin Golze (Linke) abgelehnt.

Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und

Mitglied im Gesundheitsausschuss, Birgit Bessin:

„Unter dem Strich sagen die Richter: Wenn am Donnerstag der

Gesundheitsausschuss tagt, kann man doch der AfD nicht erlauben, am

Dienstag in die Akten zu gucken. Damit wüsste die AfD dann ja mehr

als die anderen Fraktionen.

Außerdem begründet das Gericht seine Ablehnung mit der Tatsache,

dass eben am 16.08.18 der Gesundheitsausschuss tage und die

Ministerin dort alle Fragen beantworten würde. Das eine hat

allerdings nichts mit dem anderen zu tun: Erstens hat die Ministerin

schon in der ersten Sondersitzung etliche Fragen nicht ausreichend

beantwortet und in der Sache nicht aufklären können. Zweitens haben

die Befragung der Ministerin und die Einsicht in teils mehrere Jahre

alte Akten des Ministeriums nichts miteinander zu tun. Die Ministerin

hat zugegeben, dass sie sich in den ersten Tagen des Skandals –die

Akten hat kommen lassen–. Sie weiß also nichts und die Möglichkeit,

sie zu befragen, soll dem Abgeordneten die Akteneinsicht ersetzen?

Ich sage es noch einmal in aller Deutlichkeit: Ich fühle mich in

meinen Rechten als Abgeordnete eingeschränkt und in der Ausübung

meines Mandats massiv behindert. Wie soll der Abgeordnete die

Regierung effektiv kontrollieren, wenn diese einfach die Kontrolle

verweigern bzw. endlos hinauszögern kann und das dann vom obersten

Gericht des Landes auch noch abgesegnet wird? Damit ist keine

effektive Kontrolle der Regierung mehr möglich, wir bewegen uns schon

fast auf undemokratische Verhältnisse zu. Das Verhalten von

Ministerium und Gericht müssen und werden in der nächsten

verfassungsgerichtlichen Entscheidung aufgearbeitet werden.“

Die Fraktion der AfD im Landtag Brandenburg wird Widerspruch gegen

die Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes einreichen.

