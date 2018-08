Task Force schließt sich Forderungen der AfD-Fraktion an / Zwangs-Importe von Arzneimitteln abschaffen / Bessere personelle Ausstattung (FOTO)

In der Analyse der Gründe für den Medikamentenskandal um dasUnternehmen Lunapharm kommt der Bericht der Task-Force desGesundheitsministeriums zu mehreren Schlussfolgerungen, die dieFraktion der AfD schon vor Wochen gezogen hatte: Der den deutschenApotheken auferlegte Zwang zum Import von Arzneimitteln ist dereigentliche Auslöser des Medikamentenskandals. Befördert wurde erdurch die mangelnde Personalausstattung.

Dazu erklärt Birgit Bessin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

der AfD und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Landtages:

„Da mir der Bericht erst heute morgen nach Frau Golzes Rücktritt

zugänglich gemacht wurde – übrigens Stunden nachdem er in der

Fraktion der Linken ausgegeben wurde – kann ich erst eine allgemeine

Analyse der Ergebnisse wagen: Es steht aber fest, dass die Task Force

in zwei ganz entscheidenden Punkten die Einschätzung der AfD-Fraktion

teilt: Zum einen bestätigt uns die Task Force in unserer Forderung

nach der Abschaffung einer vorgeschriebenen Importquote für

Arzneimittel. Mit wenig positiver Auswirkung auf das

Gesundheitsbudget müssen Apotheker 5 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit

importierten Medikamenten erzielen. Gäbe es diese Vorgabe nicht,

hätten höchstwahrscheinlich nicht so viele Apotheken jahrelang so

wichtige Medikamente über einen vergleichsweise kleinen Händler wie

Lunapharm bezogen. Wörtlich regt die Task Force in ihrem Bericht an:

— ein Verbot des Parallelimportes von Arzneimitteln in die fachliche

und politische Diskussion einzubringen–. Meine Fraktion hat dies

bereits getan. Ich fordere nun alle anderen Fraktionen des Landtages

auf, in dieser Hinsicht mit uns an einem Strang zu ziehen.“

Dr. Rainer van Raemdonck, gesundheitspolitischer Sprecher der

AfD-Fraktion, findet eine weitere Forderung der AfD im Bericht der

Task Force:

„Wie wir bereits bemängelt haben, hat es weder im Ministerium noch

im Landesamt genug und genügend qualifiziertes Personal gegeben, um

eine effektive Kontrolle von Firmen wie Lunapharm sicherzustellen.

Das haben wir bereits im Ausschuss gerügt und daraufhin viel gehört

von Mitarbeitern, die krank, fast schon pensioniert oder aus

sonstigen Gründen nicht einsatzfähig waren. Uns wurde vorgetragen,

wie schwer es ist, Mitarbeiter zu finden, dass die wirklichen

Experten lieber in Berlin als in Brandenburg arbeiten. Wir mussten

erfahren, dass der LAVG-Standort Wünsdorf ein so unbeliebter ist,

dass die Personalgewinnung fast unmöglich sei. Das ist eine der

größten Baustellen für den neuen Gesundheitsminister des Landes. Er

muss unverzüglich dafür sorgen, dass ausreichend qualifiziertes

Personal zur Verfügung steht, damit sich ein Skandal, wie der um die

Firma Lunapharm niemals wiederholt. Hier fordern Task Force wie

AfD-Fraktion dringende Nachbesserung und wenn dafür das

Gesundheitsamt, wie von der Task Force angeregt, nach Potsdam verlegt

werden muss, dann geht meine Fraktion im Interesse der Patienten in

Brandenburg bei diesem Schritt mit.“

