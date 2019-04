Andreas Kalbitz: „Ministeriumsumzug ist ein durchschaubares Wahlgeschenk!“

Zum heute vom Kabinett der rot-roten

Landesregierung Brandenburgs beschlossenen Umzug des

Kulturministeriums nach Cottbus erklärt der Fraktionsvorsitzende der

AfD im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:

„Was für ein durchschaubares Wahlgeschenk. Letzte Umfragen zeigen

die AfD in Cottbus bei 30 Prozent. Da in jüngster Zeit keine neuen

Zahlen veröffentlicht wurden, ist davon auszugehen, dass sich dieser

Wert noch weiter erhöht hat. Kurz vor den Kommunal- und

Landtagswahlen kommt aus dem Hause Woidke nun ein Plan, wie er die

Altparteien-verdrossenen Cottbuser doch noch für die Pleiten-, Pech-

und Pannen-Politik seiner SPD und Linke-Regierung begeistern könnte:

Ein Ministerium soll in die Lausitz. Das soll alle glücklich machen,

deren Zukunft bisher an der Kohle hängt und alle befrieden, die sich

mit den unhaltbaren Zuständen der vermeintlichen –Flüchtlingspolitik–

nicht abfinden wollen. Doch es wird nicht funktionieren. Die Bürger

wissen: Der Ministeriumsumzug wird so gut wie keine Jobs schaffen.

Die Beamten und Angestellten werden zukünftig pendeln. Und unterm

Strich kommt eine immense Belastung des Steuerzahlers raus:

Pendlerkosten, Umzugskosten. Für die Cottbuser heißt es da: Außer

Spesen nichts gewesen. Deshalb werden noch mehr die AfD wählen. Wir

lassen die Kirche im Dorf, das Ministerium in Potsdam und bieten der

Region deutschenfreundliche Politik und eine wirkliche Perspektive.

Und falls Woidke nochmal nachlegt: Spätestens wenn Rot-Rot den

Cottbusern anbietet, ihnen einen Großflughafen zu bauen, sollten sie

sehr, sehr vorsichtig werden.“

