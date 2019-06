Angekündigte Katastrophe: In Somalia sind Hunderttausende Kinder vom Hunger bedroht (FOTO)

In Somalia ist erneut das Leben vieler hunderttausend Kinderbedroht. Nachdem die Regenzeit, wie schon in den letzten Jahren,ausgefallen ist, warnen die SOS-Kinderdörfer vor einer Hungersnot.„Durch die anhaltende Dürre in Ostafrika sind bereits jetzt fast eineMillion Kinder mangelernährt“, sagt Abdikadir Dakane, Leiter derSOS-Kinderdörfer in Somalia. „Wenn sich nun – wie abzusehen ist – dieLebensmittelknappheit verschlimmert, werden viele das Ende desSommers nicht mehr erleben.“

Dabei handele es sich um eine „angekündigte Katastrophe“. So

vermeldete das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten

(Ocha), dass die Zahl der Kinder in Somalia, die an Mangelernährung

leiden, bis Ende Juli 1,2 Millionen erreichen werde, darunter mehr

als 945.000 Kinder unter fünf Jahren. Bei 173.000 Jungen und Mädchen

in der gleichen Altersgruppe müsse man mit schweren

lebensbedrohlichen Symptomen rechnen.

„Wir dürfen nicht warten, bis Bilder ausgemergelter Kinder in den

Nachrichten und im Internet auftauchen“, sagt Dakane. „Noch können

wir viele Leben retten, aber die Zeit läuft ab.“ Schon jetzt seien

die Felder verdorrt, Viehbestand verendet, Brunnen und Flüsse

ausgetrocknet, zudem befänden sich tausende Jungen und Mädchen auf

der Flucht vor Hunger, Krankheiten, Terror und Gewalt. Es bedürfe

jetzt rascher Nothilfe zum einen, zum anderen wirksamer, langfristig

angelegter Maßnahmen, um den Klimawandel aufzuhalten. Denn als Folge

der Erderwärmung ereigneten sich solche Trockenperioden immer

häufiger.

Die SOS-Kinderdörfer befürchten zudem, dass sich der Hunger auch

auf andere Länder ausweitet, auch Teile Kenias, Äthiopiens und

Ugandas seien von der Dürre betroffen. Am gesamten Horn von Afrika

spitzt sich die Lage zu. „Wir dürfen eine Wiederholung der Tragödie

wie 2011 am Horn von Afrika nicht zulassen“, sagt Dakane.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Boris Breyer

Stellvertretender Pressesprecher

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 089/179 14-287

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell