neues deutschland: „Dieses Szenario istüberaus beunruhigend“ – BUND-Landeschef warnt vor Folgen des Klimawandels für Berlin und Brandenburg

Der Berliner Landesvorsitzende des Umweltverbandes

BUND, Tilmann Heuser, warnt vor drastischen Folgen des Klimawandels

für die Region Berlin/Brandenburg. „Wenn wir jetzt nicht schnell

handeln und den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren,

müssen wir – und alle Generationen nach uns – mit den Folgen des

Klimawandels leben“, sagt Heuser im Interview mit der Tageszeitung

„neues deutschland“ (Wochenendausgabe). Extreme Wetterlagen wie

anhaltende Hitze oder Starkregen habe es zwar immer schon gegeben,

durch den Klimawandel würden diese Phänomene aber weiter zunehmen und

an Intensität gewinnen. „Dieses Szenario ist überaus beunruhigend“,

so Heuser. Auch wenn es in Berlin bereits eine Menge guter Ansätze

und Konzepte gebe, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu

erreichen, brauche es eine konsequentere Umsetzung. Das Interview mit

Heuser ist Auftakt einer mehrwöchigen nd-Themenreihe zum Klimawandel

in der Hauptstadtregion.

