Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar erklärt Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte:

„Dieser Tag mahnt uns, dass wir Antisemitismus und

jeder Form von rassistischer Diskriminierung entschieden

entgegentreten müssen. Vorurteile und Hass sind der Nährboden für

Ausgrenzung und Gewalt. Sie verlangen die gemeinsame Anstrengung

aller staatlicher Stellen, der Medien und der Zivilgesellschaft –

auch und gerade noch heute.

Die Menschenrechte, die die Würde und Rechte eines jeden Menschen

schützen, bilden hierfür den Orientierungsrahmen. Sie sind ethischer

Maßstab für alle und rechtsverbindliche Vorgabe für den Staat im

Einsatz gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt. Sie sind Richtschnur für

Gegenrede und für eine Bildung, die befähigt, eigene Denkmuster zu

reflektieren, Diskriminierung in all ihren Formen zu erkennen und für

die Menschenrechte anderer unterschiedslos einzustehen.

Der Holocaust-Gedenktag erinnert uns daran: Keine Gesellschaft ist

immun gegen Antisemitismus und Rassismus. Menschheitsverbrechen

wurden möglich, weil Menschen abgewertet und ausgegrenzt wurden und

weil Mitmenschlichkeit und Solidarität in der Bevölkerung untergraben

wurden. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist daher

auch das Fundament unseres Gemeinwesens, wie es in unserer Verfassung

im Bekenntnis zur Menschenwürde und zu den Menschenrechten zum

Ausdruck kommt.“

