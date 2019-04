Anstrengende Arbeit unter Termindruck belastet Beschäftigte / Faktenblatt zu Arbeitsbedingungen in Logistikberufen erschienen

Körperlich anstrengende Arbeit unter Termin- oder Leistungsdruck

und geringer Handlungsspielraum zeichnen die Arbeit in den

Logistikberufen aus. Zudem zeigen sich geringe Zufriedenheitswerte in

Bezug auf körperliche Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten

und Aufstiegschancen bei den Beschäftigten. Fast ein Viertel gibt an,

häufig an der Leistungsgrenze zu arbeiten. Dies zeigt sich auch in

der Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands, den die

Beschäftigten in den Logistikberufen häufiger als in anderen Berufen

als weniger gut oder schlecht angeben. Zu diesen und weiteren

Ergebnissen kommt das Faktenblatt „Schnell mal was bestellt – schnell

mal was gebracht“, das die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) jetzt veröffentlicht hat. Es beruht auf Daten

der BIBB-/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018.

Nahezu jeder bestellt heute „schnell mal“ was im Internet. Die

Erwartung, dass Waren ständig verfügbar sind und zügig nach

Bestellung ausgeliefert werden, beeinflusst die Arbeitsbedingungen

der Beschäftigten in den Logistikberufen. Rund 1,2 Millionen

Erwerbstätige, davon etwa 30 Prozent Frauen, arbeiten in den hier

betrachteten Berufen der Lagerwirtschaft, der Post- und

Zustelldienste und im Güter- bzw. Warenumschlag. Zu ihren typischen

Arbeitsbedingungen gehört häufiges schweres Heben und Tragen (56

Prozent im Vergleich zu 30 Prozent in anderen Berufen), Arbeit im

Stehen (82 Prozent) und arbeiten in Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit

oder Zugluft (47 Prozent). Zusätzlich kommt ein oft geringer

Handlungsspielraum in Bezug auf Arbeitsablauf oder Arbeitsmenge

hinzu. In Logistikberufen haben nur 46 Prozent der Erwerbstätigen die

Möglichkeit, ihre Arbeit selber zu planen, nur 14 Prozent können

Einfluss auf die Arbeitsmenge nehmen.

Die eigene Gesundheit schätzen die Beschäftigten entsprechend

schlecht ein. 61 Prozent klagen über Schmerzen im unteren Rücken, 37

Prozent über Schmerzen in den Knien, Schmerzen in den Armen und

Beinen werden von 35 Prozent, bzw. 36 Prozent der

Logistikbeschäftigten beklagt. Passend zu den widrigen

Arbeitsbedingungen fühlen sich 48 Prozent der Beschäftigten

körperlich erschöpft.

In den Logistikberufen kommen unterschiedliche ungünstige

Anforderungen zusammen, insbesondere körperliche Anstrengung,

schnelles Arbeiten und Termin- oder Leistungsdruck. Erwerbstätige in

diesen Berufen verfügen außerdem seltener über Ressourcen, um ihre

Situation besser zu bewältigen. Daher ist es besonders wichtig, dass

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Arbeitsanforderungen in

Logistikberufen mit einer gesundheitsförderlichen Gestaltung der

Arbeit begegnen. Hierfür ist eine Gefährdungsbeurteilung

durchzuführen und es sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Ausführliche Informationen zur Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie

bei der zuständigen Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

sowie auf der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin.

Das Faktenblatt „Schnell mal was bestellt – schnell mal was

gebracht“ gibt es als PDF im Internetangebot der BAuA unter

www.baua.de/dok/8817796.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich

des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den

Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im

Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten

Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz

arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.de

Pressekontakt:

Jörg Feldmann

Pressearbeit

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel. 0231 9071-23 30

Fax 0231 9071-22 99

presse@baua.bund.de

www.baua.de

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell