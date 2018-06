Antrittsvorlesung Dr. Sandra Schramke

Muthesius-Antrittsvorlesung

Sandra Schramke, Szenografie

19.06.2018, 19.30 Uhr

Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule,

Legienstraße 35, Kiel

Ästhetische Zeiterfahrungen ist der Titel der Antrittsvorlesung von Prof.in Dr. Sandra Schramke, die bereits 2017 an die Kieler Kunsthochschule berufen wurde und dort das Lehrgebiet Szenografie und kuratorische Praxis/Verräumlichung von Wissen im Studiengang Raumstrategien vertritt. Schramke widmet sich in ihrer Antrittsvorlesung exemplarisch der kritischen Szenografie, die Ästhetik als Wahrnehmungserfahrung im Verhältnis von Natur, Kunst und Zivilisation in den Vordergrund rückt. Dabei thematisiert sie Zeiterfahrungen einerseits im Kontext von Atmosphärenkonstruktion und andererseits im Zusammenhang einer widerständigen Praxis im Baugewerbe.

Sie studierte Architektur und Städtebau an der TU Dortmund und promovierte, nach mehrjähriger Tätigkeit als Architektin in Deutschland und Spanien, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Thematik der Ausstellungsarchitekturen der US-amerikanischen Architekten Ray und Charles Eames an der Bauhaus-Universität Weimar. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin sowie im Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, bevor sie an die Muthesius Kunsthochschule Kiel berufen wurde.