Anzeigenblätter in Deutschland setzen sich für die Zivilgesellschaft ein / BVDA ist zum 7. Mal Medienpartner der Engagementwoche

Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

ist auch in diesem Jahr wieder Medienpartner der „Woche des

bürgerschaftlichen Engagements“. In der Zeit vom 13. bis zum 22.

September 2019 zeigen zahlreiche Aktionen und Initiativen in ganz

Deutschland die Vielfalt und Relevanz des freiwilligen Engagements.

Am 13. September wird die Woche in Berlin feierlich eröffnet;

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey hat ihre Teilnahme zugesagt.

(www.engagement-macht-stark.de)

BVDA-Vizepräsident Michael Simon, Geschäftsführender

Gesellschafter der Wochenanzeiger Medien in München, erläuterte im

Vorfeld der Engagementwoche, warum die Anzeigenblätter seiner

Verlagsgruppe intensiv über bürgerschaftliches Engagement berichten:

„Haltung zeigen und aktiv seinen Beitrag für die Bürgergesellschaft

leisten – das sind Anliegen, die wir mit Herzblut verfolgen. Die

Anzeigenblätter bringen die Menschen ins Gespräch, und dies ist das

richtige Rezept, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten.“

Dieter Rehwinkel, Projektleiter der Aktionswoche im Bundesnetzwerk

Bürgerschaftliches Engagement (BBE), betonte die Bedeutung des BVDA

als Medienpartner: „Mit ihrer hohen Reichweite und starken

Verwurzelung vor Ort sind die Wochenblätter und ihre

Berichterstattung ein wichtiger Begleiter der „Woche des

bürgerschaftlichen Engagements“. Sie können mit ihrer lokalen

Ausrichtung auch kleinere Projekte und Aktionen ins Rampenlicht

rücken, und gleichzeitig damit eine weite Verbreitung erzielen.“

Für Görge Timmer, Geschäftsführer des Berliner Wochenblatt

Verlags, ist bürgerschaftliches Engagement fester Bestandteil der

Berichterstattung: „Wer die Menschen über ihren Nahbereich

informiert, muss auch dem Ehrenamt ein Gesicht verleihen. Die

Beiträge machen die freiwillig Engagierten sichtbar und wertschätzen

so ihren Einsatz. Auch die anderen Bürgerinnen und Bürger erhalten

einen Impuls, sich für eine lebenswerte und vielfältige Gesellschaft

vor Ort einzubringen.“

Die Geschäftsführende Gesellschafterin des Stadtanzeiger Verlags

in Offenburg, Isabel Obleser, beteiligt sich mit ihren

Wochenzeitungen ebenfalls seit langem an der Medienpartnerschaft des

BVDA mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement: „Für uns

gehörten Berichte über das Ehrenamt schon immer in unsere lokalen

Wochenblätter. Es ist aber noch einmal etwas Besonderes, mit anderen

Verlagen in ganz Deutschland, ein wichtiges Thema zeitgleich zu

bespielen und damit viele Millionen Menschen für ein wichtiges

Anliegen erreichen zu können.“

BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers hob die Bedeutung des

Ehrenamts insgesamt hervor: „Über 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger

engagieren sich freiwillig für die gute Sache: in lokalen Vereinen,

Projekten und Initiativen. Als Medienpartner der „Woche des

bürgerschaftlichen Engagements“ machen wir uns stark für das

Ehrenamt, das verbindet und die Menschen vor Ort zusammenbringt.

Damit leisten wir auch einen Beitrag zum Ziel gleichwertiger

Lebensverhältnisse in Deutschland. Schließlich lässt sich

bürgerschaftliches Engagement mit einem nahezu flächendeckend

verteilten Printmedium auch und vor allem in ländlichen Regionen

besonders gut abbilden.“

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

veranstaltet die inzwischen größte nationale Freiwilligenoffensive

unter dem Motto „Engagement macht stark!“ zum 15. Mal. Die

Aktionswoche steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier.

