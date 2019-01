Arabische Koalition verurteilt die Verletzung des Waffenstillstands durch die Huthis (FOTO)

Die Ständigen Vertretungen der Vereinigten Arabischen Emirate,Saudi-Arabiens und Jemens bei den Vereinten Nationen haben diefortwährenden Verletzungen des Stockholmer Abkommens zumWaffenstillstand im Jemen durch die Huthi-Milizen aufs Schärfsteverurteilt. In einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat appelliertensie an diesen, zu den Verstößen klar Stellung zu beziehen. DieVereinigten Arabischen Emirate glauben inständig, dass die Krise inJemen nur politisch gelöst werden kann, um einen nachhaltigen Friedenim Land zu schaffen.

Das Waffenstillstandsabkommen zwischen der jemenitischen Regierung

und den Huthi wurde im Dezember 2018 mit der Absicht unterzeichnet,

eine friedliche Beilegung des Konflikts zu begünstigen sowie den

ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe durch die Hafenstadt Hodeida zu

ermöglichen.

Die Huthi-Milizen weiten indes ihre militärische Präsenz in der

Stadt Hodeida aus und feuern weiterhin ballistische und Katyusha

Raketen auf die Standorte der Koalitionstruppen ab. Währenddessen

erschweren sie durch den Bau neuer Sicherheitsbarrieren und Gräben

die Arbeit des für die Friedenssicherung maßgeblichen Redeployment

Coordination Committee (RCC), behindern die Durchsetzung des

Abkommens und torpedieren vorsätzlich den politischen Prozess durch

unbegründete Forderungen nach Verlängerung der im Stockholmer

Abkommen festgelegten Fristen.

Desweiteren untergraben die Huthi kontinuierlich die humanitären

Zielsetzungen des Abkommens. So wurden in den letzten Wochen

Hilfsgüter, die zur Ernährung von mehr als 3,7 Millionen Menschen im

Jemen vorgesehen waren, von Milizen in Hodeida beschlagnahmt. In über

65% der von Huthis besetzten Gebiete sind Menschen vor Hungersnot

bedroht. Auch Versuche, jemenitische Zivilisten als Geiseln zu nehmen

sind dokumentiert.

Seit Ankunft der UN-Beobachter in Hodaida ist der Durchschnitt der

täglichen Vorstöße gegen das Abkommen bei 20 Fällen unverändert

geblieben. In den vergangenen vier Wochen wurden insgesamt 573

Vorstöße durch Huthi-Milizen registriert.

Die Regierungsbehörden der drei Länder forderten den

Sicherheitsrat erneut dazu auf, entschlossen auf die umfassend

dokumentierten Verstöße zu reagieren und den Fluss iranischer Waffen

in den Jemen durch eine effektivere Umsetzung des 2015 verhängten

Waffenembargos einzudämmen. Erst am 10. Januar 2019 setzen die Huthi

eine mutmaßlich im Iran produzierte zur Waffe umgerüstete Drohne bei

einem Anschlag in Lahij Governorate ein, bei dem sechs Menschen ums

Leben kamen.

