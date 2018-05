80 Prozent der Kinder im Gazastreifen traumatisiert / SOS-Kinderdörfer: UN muss mehr für Schutz der Kinder tun (FOTO)

Angesichts der neuen Welle von Gewalt im Gazastreifen fordern dieSOS-Kinderdörfer die Vereinten Nationen auf, ihrer Verantwortunggerecht zu werden und sich für die Sicherheit und den Schutz derKinder einzusetzen. „Wie auch immer man zu den politischenAuseinandersetzungen steht: Es darf nicht sein, dass Kinder verletztoder gar getötet werden. Es ist auch die Pflicht derWeltgemeinschaft, sie zu schützen“, sagt Samy Ajjour, Leiter derSOS-Kinderdörfer im Gazastreifen. Am heutigen Freitag wird derMenschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf eine Sondersitzungzu der „sich verschlimmernden humanitären Lagen in denPalästinensischen Gebieten“ abhalten. Zu den Aufgaben des Rats gehörtes, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu schützen.

Die Ausschreitungen sieht Ajjour auch als Auswirkung der Situation

im Gazastreifen: „Es mangelt den Menschen an allem: Ernährung,

Gesundheitsversorgung, Bildung. Die Hälfte aller Familien ist auf

humanitäre Unterstützung angewiesen, die Jugendarbeitslosigkeit liegt

bei über 60 Prozent, 80 Prozent der Kinder haben psychologische

Probleme. Jedes zweite Kind sagt, dass es nicht mehr leben möchte.

Das dürfen wir nicht hinnehmen“, betont Ajjour.

