Arbeitsgruppenvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Amt bestätigt

Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

teilt mit:

In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 25. September 2018, haben

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende Arbeitsgruppenvorsitzende

(Sprecherinnen und Sprecher der Fraktion in den

Bundestagsausschüssen) sowie der CDU-Teil einen Justiziar der

Fraktion für die restlichen drei Jahre der Legislaturperiode gewählt:

Als Justiziar wurde gewählt:

Ansgar Heveling

mit 174 Stimmen (97,2 Prozent)

Als Arbeitsgruppenvorsitzende wurden gewählt:

Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz

Elisabeth Winkelmeier-Becker

mit 213 Stimmen (95,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Innen und Heimat

Mathias Middelberg

mit 211 Stimmen (95,0 Prozent)

Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie

Joachim Pfeiffer

mit 177 Stimmen (80,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Finanzen

Antje Tillmann

mit 200 Stimmen (91,3 Prozent)

Arbeitsgruppe Haushalt

Eckhardt Rehberg

mit 211 Stimmen (95,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Gesundheit

Karin Maag

mit 200 Stimmen (92,6 Prozent)

Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft

Albert Stegemann

mit 209 Stimmen (95,9 Prozent)

Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Marcus Weinberg

mit 193 Stimmen (88,1 Prozent)

Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales

Peter Weiß

mit 215 Stimmen (95,6 Prozent)

Arbeitsgruppe Auswärtiges

Jürgen Hardt

mit 208 Stimmen (94,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Verteidigung

Henning Otte

mit 206 Stimmen (92,4 Prozent)

Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union

Florian Hahn

mit 197 Stimmen (89,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur

Daniela Ludwig

mit 192 Stimmen (87,7 Prozent)

Arbeitsgruppe Bildung und Forschung

Albert Rupprecht

mit 194 Stimmen (89,8 Prozent)

Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Marie-Luise Dött

mit 200 Stimmen (90,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Volkmar Klein

mit 216 Stimmen (96,9 Prozent)

Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Michael Brand

mit 211 Stimmen (94,6 Prozent)

Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt

Eberhard Gienger

mit 212 Stimmen (96,8 Prozent)

Arbeitsgruppe Kultur und Medien

Elisabeth Motschmann

mit 199 Stimmen (90,9 Prozent)

Arbeitsgruppe Tourismus

Paul Lehrieder

mit 214 Stimmen (95,5 Prozent)

Arbeitsgruppe Petitionen

Gero Storjohann

mit 215 Stimmen (95,6 Prozent)

Arbeitsgruppe Digitale Agenda

Tankred Schipanski

mit 207 Stimmen (92,0 Prozent)

Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

Kai Wegner

mit 200 Stimmen (89,7 Prozent)

