ARD-DeutschlandTrend: Bürger sehen Zuwanderung und Klimaschutz als wichtigste Probleme in Deutschland

Fragt man die Deutschen, welches politische Thema sie zu Jahresbeginn

am meisten umtreibt, so ist knapp jeder Dritte (31 Prozent) der

Ansicht, dass die Probleme in der Flüchtlings-, Einwanderungs- und

Asylpolitik sowie der Integration vordringlich gelöst werden müssen.

Umweltschutz und Klimawandel landen auf dem zweiten Platz der zu

lösenden Probleme (27 Prozent). Sozialpolitische Themen teilen sich

den dritten Platz. Hier bereiten den Befragten die Bildung (15

Prozent) und eine wachsende soziale Ungleichheit (je 15 Prozent)

Sorge. Es folgt die Altersvorsorge (13 Prozent). Arbeitsmarkt- (7

Prozent) und Wirtschaftsaspekte (5 Prozent) spielen in der

Problemwahrnehmung der Deutschen trotz einer zuletzt stockenden

Konjunktur nach wie vor nur eine nachgeordnete Rolle. Das hat eine

Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend von Dienstag

bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Gegenüber der letzten Bundestagswahl hat sich die Problemsicht der

Bundesbürger damit deutlich verändert. Wesentlich seltener benannt

als 2017 werden insbesondere Zuwanderungs- (-16) und

Ungleichheitsfragen (-7), Umwelt- und Klimaschutzfragen dagegen

erkennbar häufiger (+18) als vor der letzten Bundestagswahl.

Gemessen an ihren gemeinsamen Kompetenzwerten leiden die Berliner

Regierungsparteien vor allem in den Bereichen Umwelt, Zuwanderung und

Digitalisierung unter Vertrauensdefiziten. In Fragen der

Digitalisierung überzeugen Unionsparteien (24 Prozent) und

Sozialdemokraten (8 Prozent) zusammen nur knapp drei von zehn

Bundesbürgern, in der Zuwanderungspolitik nur gut jeden Dritten (36

Prozent). In der Umwelt- und Klimapolitik setzt aktuell sogar nur

jeder fünfte Wahlberechtigte auf Union (14 Prozent) und SPD (5

Prozent).

Dem gegenüber steht ein nach wie vor vergleichsweise großes

Sachvertrauen in Fragen der Außen- (59 Prozent), Familien- und

Wirtschaftspolitik (jeweils 51 Prozent) sowiebei der inneren

Sicherheit (55 Prozent) und der Terrorbekämpfung (53 Prozent). Hier

vertraut jeweils mindestens die Hälfte der Bundesbürger

Problemlösungen von Union und SPD.

Allerdings besteht zwischen Union und SPD ein deutliches

Kompetenzgefälle, das im Regelfall zum Nachteil der Sozialdemokraten

ausfällt. Lediglich in der Familienpolitik (30:21 Prozent), beim

Einsatz für angemessene Löhne (30:19 Prozent) und für bezahlbaren

Wohnraum (25:17 Prozent) schneidet die SPD im Kompetenzurteil der

Bundesbürger derzeit besser ab als die CDU/CSU.

Auf einzelnen Politikfeldern bleibt die SPD zu Beginn des neuen

Jahrzehnts sogar hinter der Opposition zurück. Dies gilt nicht nur

für die Umweltpolitik, wo die Grünen (53 Prozent) traditionell mit

Abstand das meiste Sachvertrauen unter den Parteien binden. Auch in

der Verkehrspolitik haben die Sozialdemokraten gegenüber den Grünen

das Nachsehen (11:22 Prozent). Die AfD überzeugt mehr Wahlberechtigte

als die Sozialdemokraten bei der inneren Sicherheit (13:9 Prozent)

und der Terrorbekämpfung (13:7 Prozent) sowie in der Ausländer- und

Zuwanderungspolitik (14:12 Prozent). Die Liberalen liegen in

Wirtschafts- (15:9 Prozent) und Digitalisierungsfragen (20:8 Prozent)

beim Bürger derzeit vor der SPD.

Gegenüber der letzten Bundestagswahl haben beide Koalitionspartner in

der Bevölkerung an sachpolitischem Rückhalt verloren, die

Sozialdemokraten jedoch deutlich stärker als die Unionsparteien.

Allerdings kann die Opposition die Kompetenzeinbußen der

Regierungsparteien nur zum Teil kompensieren. Der Anteil der

Bundesbürger, die keiner Partei Lösungen in einzelnen Politikfeldern

zutrauen, ist gegenüber der Bundestagswahl durchweg gestiegen und

erreicht derzeit bei der Rentenpolitik (28 Prozent), bei der

Digitalisierung (28) sowie der Wohnungs- und Verkehrspolitik (je 26

Prozent) jeweils Höchststände.

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.006 Befragte

– Erhebungszeitraum: 07.01.2020 bis 08.01.2020

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem in

Deutschland, das vordringlich gelöst werden muss?

Und welches ist das zweitwichtigste?

Nun zu einigen politischen Aufgaben. Welcher Partei trauen Sie am

ehesten zu, diese Aufgaben zu lösen?

1) Die Wirtschaft in Deutschland voranbringen

2) Eine gute Umwelt- und Klimapolitik betreiben

3) Eine gute Flüchtlings- und Einwanderungspolitik betreiben

4) Die Altersversorgung langfristig sichern

5) Für eine gute Familienpolitik und Kinderbetreuung sorgen

6) Für angemessene Löhne sorgen

7) Eine gute Außenpolitik betreiben

8) Eine gute Gesundheitspolitik betreiben

9) Eine gute Schul- und Bildungspolitik betreiben

10) Kriminalität und Verbrechen bekämpfen

11) Terrorismus bekämpfen

12) Eine gute Verkehrspolitik betreiben

13) Für bezahlbaren Wohnraum sorgen

14) Die Digitalisierung vorantreiben

