ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit befürwortet Transitzentren

CDU und CSU haben sich am Montag darauf verständigt,

Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten.

Aus diesen Transitzentren sollen Asylbewerber, die bereits in einem

anderen EU-Land registriert sind, an die zuständigen Länder

zurückgewiesen werden. 61 Prozent der Befragten (Unionsanhänger: 70

Prozent; SPD-Anhänger: 47 Prozent) finden die Einrichtung solcher

Transitzentren richtig; 34 Prozent der Befragten (Unionsanhänger 26

Prozent; SPD-Anhänger: 48 Prozent) finden es nicht richtig. Das hat

eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch

dieser Woche ergeben

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.005 Befragte;

– Erhebungszeitraum: 03.07.2018 bis 04.07.2018

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Frage im Wortlaut:

