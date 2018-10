Armen Menschen zu ihrem Recht verhelfen / (Zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut am 17.Oktober)

Jeder Mensch möchte in Würde leben, am

gesellschaftlichen Leben teilhaben und bei Bedarf die nötige

Unterstützung erhalten. Doch für viele Menschen in Deutschland ist

das nicht selbstverständlich, weil sie arm sind. Anlässlich des

Internationalen Tags für die Beseitigung der Armut fordert das

Deutsche Institut für Menschenrechte deshalb die Stärkung des Zugangs

zum Recht für arme Menschen.

„Arme Menschen sollten ihre Rechte auf soziale Sicherheit und auf

Wohnen leichter als bislang wahrnehmen können“, erklärt Beate Rudolf,

Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Derzeit gebe

es faktische Barrieren, die ihnen den Zugang zum Recht erschwerten,

beispielsweise entmutigende Beratungssituationen in Jobcentern oder

komplizierte und kaum durchschaubare Antragsverfahren. Immer mehr

Menschen müssten zudem einen Teil der steigenden Mietkosten aus dem

Regelsatz der Grundsicherung bezahlen, da die Jobcenter die Kosten

nicht komplett übernehmen – selbst wenn es vielerorts faktisch nicht

genug bezahlbaren Wohnraum gibt. „Wir brauchen einen

Perspektivwechsel. Arme Menschen sollten nicht als Bittsteller oder

Fürsorgeobjekt betrachtet werden, sondern als Menschen, die ihr

Menschenrecht auf soziale Sicherheit in Anspruch nehmen“, so Rudolf

weiter.

Um ein Leben in Würde führen zu können, brauchen Menschen nicht

nur ein Mindestmaß an materieller Sicherheit, sie müssen auch die

Möglichkeit haben, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen.

Die Grundlagen für ein menschenwürdiges Dasein sind im

Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte ausformuliert. Dieser Menschenrechtsvertrag ist auch in

Deutschland geltendes Recht.

Weitere Informationen

Dokumentation „Wie kommen die Armen zu ihrem Recht? Zur Umsetzung

sozialer Menschenrechte in der Grundsicherung“ http://ots.de/yiYZTJ

