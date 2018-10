Saisonverlängerung – Herbstfahrten zu den Pfahlbauten

Zu Sonderfahrten auf dem Bodensee lädt die Schifffahrt bis zum Ende der Herbstferien ein. Die CMS Schifffahrt Mauch verbindet bis zum 4. November einmal täglich Überlingen mit Unteruhldingen. Start ist in Überlingen im 11.00, um 11.30 Uhr wird Unteruhldingen erreicht. Nach dem Besuch im Pfahlbaumuseum können Sie über das Naturschutzgebiet an der Seefeder Aach zur 40 Gehminuten entfernten Barockkirche Birnau spazieren, den goldenen Herbst genießen oder einkehren. Um 15.40 gibt es vom Hafen Unteruhldingen aus wieder Gelegenheit zur Rückfahrt nach Überlingen (Ankunft 16.15 Uhr). Das Angebot ist ein Versuch, die Spätsaison am Bodensee zu stärken. Die Fahrkarten für die Schifffahrt nach Unteruhldingen erhalten Interessierte in Überlingen am Landungsplatz am Anleger 2c. Das Pfahlbaumuseum hat bis zum Ende der Herbstferien am Sonntag den 4. November durchgehend von 9 bis 17 Uhr geöffnet (www.pfahlbauten.de). Die Pfahlbauten sind nur fünf Gehminuten von der Hafenanlagestelle Unteruhldingen entfernt. Info-Telefon: 07556/928900,