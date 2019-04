#Artikel13. Was jetzt? – Patrick Breyer trifft Jonathan Babelotzky

Die PIRATEN laden am kommenden Donnerstag zu

einer Diskussion zum Thema „Artikel 13, was jetzt?“ ein.

Wann: 04. April 2019, um 19:00 Uhr

Wo: Migrapolis-Haus [1], Brüdergasse 20, 53111 Bonn

Voraussichtlich am 9. April stimmen die EU-Mitgliedsstaaten im

Ministerrat abschließend über die EU-Urheberrechtsreform ab. Diese

wurde in der Öffentlichkeit stark kritisiert – weitere Proteste sind

bereits angekündigt. Darüber hinaus wird am 8. April im Europäischen

Parlament über die Einführung von Uploadfiltern zur Verhinderung

„terroristischer Inhalte“ abgestimmt.

Im Vorfeld dieser Entscheidungen werden Dr. Patrick Breyer,

Spitzenkandidat der Piratenpartei Deutschland für die Europawahl, und

Jonathan Babelotzky, Bundesthemenbeauftragter der PIRATEN für

Urheberrecht, über die Hintergründe, die nächsten Schritte und

Handlungsoptionen sprechen.

Muss Deutschland die EU-Urheberrechtsrichtlinie im Fall ihrer

Annahme umsetzen und Uploadfilter einführen? Kann man dagegen

klagen? Wie lässt sich eine solche Abstimmung gegen den Willen und

das Interesse der Bürger in Zukunft verhindern? Ist der nächste

Uploadfilter für „terroristische Inhalte“ (TERREG) noch zu stoppen?

„Diese im Auftrag der Contentindustrie beschlossene

Urhebrrechtsreform gefährdet das Recht auf freie Meinungsäußerung im

Netz und legt unsere Meinungsfreiheit in die Hände privater

Zensur-Algorithmen. Als nächstes sollen vermeintlich terroristische

Inhalte und letztlich wohl alle möglichen unerwünschten Nachrichten

ausgefiltert werden – ein solches Filternet müssen wir verhindern“,

erklärt Breyer.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei, und die

PIRATEN freuen sich auf interessierte Gäste. Die Veranstaltung wird

aufgezeichnet.

