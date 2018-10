Ärzte der Welt erhält Sozialen Menschenrechtspreis

Für ihren Einsatz für Menschen ohne Zugang zu notwendiger

medizinischer Versorgung in Deutschland hat die

Eberhard-Schultz-Stiftung die Nichtregierungsorganisation Ärzte der

Welt am Mittwoch, dem 17.Oktober, mit dem Sozialen

Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

„Der Preis ist nicht nur eine Anerkennung der Arbeit unserer

zahlreichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen, sondern auch für die mehreren Tausend Klientinnen

und Klienten, die unsere Anlaufstellen in Berlin, München, Stuttgart

und Hamburg jährlich aufsuchen und deren Stimmen viel zu oft nicht

gehört werden. Wir danken dem Kuratorium der

Eberhard-Schultz-Stiftung und den Mitgliedern der Jury auch in ihrem

Namen“, sagt François De Keersmaeker, Direktor von Ärzte der Welt.

Die Eberhard-Schultz-Stiftung vergibt den Preis regelmäßig an

Einzelpersonen, Organisationen oder Unternehmen, die sich um die

sozialen Menschenrechte verdient gemacht haben.

Über Ärzte der Welt:

Ärzte der Welt ist die deutsche Sektion der internationalen

humanitären Organisation Médecins du Monde / Doctors of the World. In

75 Ländern und in rund 340 Programmen im In- und Ausland leisten wir

medizinische Hilfe für Menschen, die keinen Zugang zur

Gesundheitsversorgung haben – unabhängig von ihrer ethnischen

Herkunft und ihrer religiösen oder politischen Überzeugung.

Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Für dieses Recht setzen

wir uns ein. In Deutschland und weltweit.

