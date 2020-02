Auf Abwegen / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Boris Johnson

Achtung, der Mann ist nicht nur ein Politclown, der den Inselgeist

der Briten bedienen und mit dem Brexit an die Macht kommen wollte. Boris Johnson

ist die größte Gefahr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Europa zur

Zeit aufzubieten hat. Die EU muss sich nicht nur darauf einstellen, dass

Großbritannien unter Johnson noch immer auf einen harten Brexit zusteuert. Mit

den geplanten Zuzugsregeln zeigt sich die britische Regierung gewillt, die Tür

für eine Norwegen-Lösung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich

zuzuschlagen. Der Premierminister und sein Zuflüsterer Dominic Cummings

(Johnsons Steve Bannon) sind längst dabei, auch die Medien und die Justiz im

Land anzugreifen. Die Vorbilder aus Warschau und Budapest lassen grüßen.

Johnsons Planspiele, die renommierteste Rundfunkanstalt der Welt in einen

Bezahlsender umwandeln zu wollen, muss man mehr als ernst nehmen. Auch wenn

diese Drohung gewiss nicht der erste Schritt sein wird, die BBC zu schwächen.

Dass der Sender “auf den Kopf gestellt” werden müsse, hatte Chefstratege

Cummings bereits vor vielen Jahren verlauten lassen. Nachdem Johnson im

Unterhaus nicht nur über eine komfortable Mehrheit verfügt, sondern seine

innerparteilichen Gegner bei den Tories ausgeschaltet hat, gilt seine nächste

Attacke dem Supreme Court. Die Rechte des Verfassungsgerichts, das im

vergangenen Herbst die Schließung des Parlaments für unrechtmäßig erklärt hatte,

sollen empfindlich beschnitten werden. Und Europas Einfluss auf das, was in

London geschieht, geht gegen null.

