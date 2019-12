Auf einem Auge blind – versöhnt Wissen und Glauben

Kaum jemand denkt daran, dass Physik, Biologie oder Chemie etwas mit dem Christentum und der Kirche zu tun haben. Doch woran liegt es, dass Wissenschaft und Religion als zwei vollkommen unterschiedliche Dinge angesehen werden? Thomas Raiber stellt in “Auf einem Auge blind” die Frage, ob es sich dabei um mehr als nur ein Kommunikations- oder Propagandaproblem handelt und ob es nicht einen Weg des fruchtbringenden, gemeinsamen Miteinanders geben kann. Er will mit seinem Buch anregen und mögliche Antworten liefern, die nicht den Anspruch erheben wissenschaftlich zu sein. Raibers Buch richtet sich an alle Suchenden, die wie der Autor und seine Kinder denken, dass Wissen und Glauben keine Widersprüche sein müssen. Naturwissenschaft und Religionen müssen wieder zueinander finden, um gemeinsam Antworten auf die Probleme der modernen Welt zu finden.

Die ethischen Fragen der Gegenwart, die in “Auf einem Auge blind” von Thomas Raiber angesprochen werden, sind so existentiell, dass die Scheuklappen und Vorurteile der letzten Jahrhunderte aufgegeben, Fehler eingestanden und Lösungen schnell gefunden werden müssen. Die Leser lernen in den verschiedenen Kapiteln auf welche Weise sich Wissenschaft und Religion nicht wirklich widersprechen, und wo die beiden gegensätzlichen Richtungen bereits harmonisch miteinander arbeiten.

"Auf einem Auge blind" von Thomas Raiber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7661-0 zu bestellen.

