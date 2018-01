Aus SearchConsult wird Allgeier Experts Select (FOTO)

Tochtergesellschaft der Allgeier Experts erhält neuen Namen und

eine erweiterte Führung / Zusammenschluss mit Perm-Einheit der

Goetzfried Professionals GmbH

Für die auf Headhunting im Bereich Digitalisierung & IT

spezialisierte SearchConsult GmbH startet das neue Jahr mit einem

neuen Namen und einer erweiterten Führung: Die Tochtergesellschaft

des Personal- und Projektdienstleisters Allgeier Experts SE agiert

fortan unter der Firmierung Allgeier Experts Select GmbH. In diesem

Zuge wurde auch der Zusammenschluss mit der

Personalvermittlungs-Einheit der Schwestergesellschaft Goetzfried

Professionals GmbH vollzogen. Das gemeinsame Serviceportfolio der

Allgeier Experts Select GmbH umfasst die Schwerpunkte

Personalvermittlung, Personalberatung und Executive Search. Die

bisherigen SearchConsult-Geschäftsführer Karsten Berge und Matthias

Koch (seit November in der Geschäftsführung) bilden zusammen mit

Marcus Opper (zuletzt Director Sales Perm der Goetzfried

Professionals GmbH) das neue Führungstrio.

„Wir freuen uns, im neuen Team in ein aufregendes Jahr 2018 zu

starten, das uns sehr viele neue Marktpotenziale verspricht“, so

Karsten Berge, der mit Blick auf das Serviceportfolio ergänzt: „Neben

dem IT- und Engineering-Umfeld legen wir unseren Fokus vermehrt auch

auf angrenzende Disziplinen, die im Zuge der Digitalisierung an

Bedeutung gewinnen. Unsere Kunden unterstützen wir hierbei mit der

gezielten Ansprache und Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf

Executive Level oder aber wir finden Digitalisierungsexperten für die

Fachabteilungen im Rahmen der Professional Search.“

Für diese Services steht der Allgeier Experts Select GmbH ein Team

mit über 60 Insidern und Recruitern aus der IT-Welt, der Industrie

sowie der Beratungsbranche zur Verfügung. „Gemeinsam haben wir das

Ziel, der führende Personalberater beim Thema Digitalisierung zu

werden. In den nächsten Monaten werden wir hierfür eine neue

Organisationsstruktur aufbauen“, ergänzt Marcus Opper.

Matthias Koch komplettiert die Geschäftsführung Das Führungstrio

der Allgeier Experts Select GmbH wird von Matthias Koch komplettiert.

Koch hatte zum 1. November 2017 die Geschäftsführung der

SearchConsult GmbH an der Seite von Karsten Berge übernommen. Er

verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Recruiting- und Executive

Search-Umfeld. Unter anderem verantwortete Matthias Koch das

Deutschlandgeschäft einer niederländischen Personalberatung und baute

für eine internationale Recruitingfirma den Bereich Information

Technology in Deutschland auf. Seine Kompetenzen liegen insbesondere

in der Besetzung von Führungspositionen im IT/SAP-Umfeld sowie der

Personal- und Karriereberatung.

Düsseldorf bleibt Firmenhauptsitz Die Marke SearchConsult wird bis

auf Weiteres erhalten bleiben. Erst im Dezember wurde die

SearchConsult GmbH in einer Umfrage der WirtschaftsWoche zum Markt

der Personalberater als „Branchen-Champion“ im Bereich IT,

Digitalisierung und Medien ausgezeichnet. Der bisherige SearchConsult

Firmenhauptsitz in der Düsseldorfer Königsallee 59a wird neuer

Hauptsitz der Allgeier Experts Select GmbH. Darüber hinaus ist das

Unternehmen an den Standorten Hamburg, Köln, Wiesbaden, Frankfurt,

Mannheim und München vertreten. Die neue Homepage

www.allgeier-experts-select.com wird im Laufe des Jahres sukzessive

auf- und ausgebaut.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices

für die digitale Zukunft. Die Division der Münchener

IT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfe

ihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix aus

Freiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einer

Hand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 12.000 Projekte in IT und

Engineering erfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 1.000

Kunden und 100.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen des

Branchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und 1.800

Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß Lünendonk

Marktsegmentstudie zu den Top-3-Personaldienstleistern für

Technologieexperten in Deutschland. Mehr unter:

www.allgeier-experts.com

