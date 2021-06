Axel-Springer-Preis 2021 für „KOHL KIDS“-Podcast (WDR/MDR)

Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Montag, 07.06.2021, 21.00 Uhr

Für Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks

„KOHL KIDS – Der Podcast über das Leben mit der Einheit“ (WDR/MDR-Koproduktion) hat den Axel Springer Preis in der Kategorie „Unterhaltung und Humor“ erhalten. Ausgezeichnet wurden die beiden Hosts Friederike Schicht und Juliane Wieler sowie die Autorin und Formatentwicklerin Daniela Woytewicz.

KOHL KIDS ist ein Podcast über das Leben mit der Einheit, das Aufwachsen in einem Land auf Selbstfindungskurs – zwischen Plattenbau & Spießern. Moderiert wird der Podcast von Friederike Schicht und Juliane Wieler. Beide sind nach 1990 geboren, als alles im Umbruch war und Bundeskanzler Kohl „blühende Landschaften“ versprach. Rike kommt aus Sachsen-Anhalt und Jule aus Schwaben. Im Podcast sprechen die beiden darüber, wie unterschiedlich und auch wieder gleich sie aufgewachsen sind. Sie fragen, was sich in Deutschland seit der Wiedervereinigung verändert hat und wie es uns heute geht – so geben sie der Nachwende-Generation eine Stimme.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: „Gerade momentan kann man an einigen Stellen den Eindruck gewinnen, dass Ost und West mehr trennt, als verbindet. Umso wichtiger ist die Debatte über das Zusammenwachsen, die dieser Podcast anstößt. Die beiden Hosts sprechen nicht nur über Unterschiede in Sprache, Kultur oder Kulinarik – sondern auch über die Gemeinsamkeiten, die diese Generation verbinden.“

„Miteinander statt übereinander reden – nur so kann man Klischees und Vorurteile abbauen. Der Podcast KOHL KIDS ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Es ist uns ein Anliegen, den Diskurs mit der jungen Generation weiterzuführen. Gern im Verbund mit anderen Landesrundfunkanstalten, so wie wir es hier erfolgreich mit dem WDR zeigen konnten. Ich freue mich, dass dieser Ansatz der Kooperation mit einem so renommierten Preis gewürdigt wird und gratuliere allen Beteiligten sehr herzlich“, sagt Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin Halle.

Unter dem Motto: „Jetzt kommen die Nachwendekinder zu Wort“ wurde der Podcast 2020 rund um den 30.ten Jahrestag der Wiedervereinigung für die ARD-Audiothek produziert. Begleitend gab es einen Instagram-Channel und den „Kohl-Kids-Newsletter“ mit Hintergrundinformationen zu jeder Folge.

Der Axel-Springer-Preis für junge Journalisten wurde 1991 erstmals vergeben. Die Ehrung fand wegen der Corona-Krise zum zweiten Mal online statt.

KOHL KIDS ist eine Produktion des WDR und MDR.

ARD AUDIOTHEK > http://www.wdr.de/k/kohlkids-ard-audiothek

SPOTIFY > http://www.wdr.de/k/kohlkids_spotify

INSTA > @kohlkids.podcast

WEB > http://kohlkids.wdr.de/

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Westdeutscher Rundfunk

Kommunikation

Tel. 0221 220 7100

kommunikation@wdr.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell