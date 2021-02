#BackToL!ve: Musikmagazin ROLLING STONE startet Aktion zur Unterstützung der Musikszene (FOTO)

Von Campino, Sarah Connor, Jan Delay bis Tocotronic: Rund 50 Musiker, Veranstalter, Politiker, Clubbesitzer und Stagehands sprechen in der März-Ausgabe des ROLLING STONE über die prekäre Situation in der Branche durch Corona / Kooperation mit radioeins

Seit rund einem Jahr steht die Konzertwelt, wie wir sie kannten, still. Die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der weltweiten Pandemie haben Musikevents weitestgehend zum Erliegen gebracht. Davon sind nicht nur Musiker und Veranstalter, sondern vor allem auch Stage Hands und Tontechniker wirtschaftlich stark betroffen.

Unter dem Motto #BackToL!ve will die deutsche Ausgabe von ROLLING STONE der Musikszene eine Stimme geben. Mit der am 25. Februar erscheinenden März-Ausgabe startet das Musikmagazin eine Aktion, mit der es auf den Existenzkampf in der Szene aufgrund der Auswirkungen von Corona aufmerksam macht.

Rund 50 Musiker, Veranstalter, Politiker, Clubbesitzer und Stagehands kommen in der 22-seitigen Titelstory zu Wort. Darunter Musiker wie Udo Lindenberg, Campino, Sarah Connor und Jan Delay, aber auch Branchen-Größen wie Universal-Chef Frank Briegmann, Konzertveranstalter Marek Lieberberg und Katharina Köhler, Managerin von Deichkind, oder Politiker wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Jan Delay: „Für meine Band ist es richtig hart. Zwei von ihnen sind inzwischen auf Hartz IV, einer hat seine Ersparnisse aufgebraucht und nimmt alles an, was es an Jobs gibt.“ Und Campino, Sänger der Toten Hosen, appelliert: „Alle, die die Möglichkeit haben Geld zu stunden oder Leute in der Branche anders vorübergehen über Wasser zu halten, sollten das tun. Wenn sich alles normalisiert, werden wir dankbar sein für die Menschen, die wir gehalten haben.“ Weitere Statements und Videobotschaften sind unter www.rollingstone.de abrufbar.

Mit der Aktion #BackToL!ve möchte ROLLING STONE die Bandbreite der Auswirkungen aufzeigen und darauf aufmerksam machen, dass die Unterstützung der Musikschaffenden jetzt schnell und effektiv geschehen muss, um kulturelles Gut zu erhalten.

Sebastian Zabel, Chefredakteur ROLLING STONE: „Wir widmen diese Ausgabe den Clubs und Bühnen, die von Corona in die Zwangspause geschickt wurden, und überhaupt allen Menschen, die Musik leben lassen. Denn Musik ist systemrelevant, sie ist ein Lebensmittel für die Seele. Wir möchten mit #BackToL!ve eine Debatte dazu eröffnen: Zurück ins Leben!“

Kooperation mit radioeins

In Kooperation mit dem Sender radioeins richtet ROLLING STONE am 16. März eine zweistündige Talkrunde als bundesweiten Live-Stream bei radioeins aus. Moderiert wird die Sendung von ROLLING STONE-Autor Torsten Groß, der sich für die Titelgeschichte verantwortlich zeichnet, und von radioeins-Musikchefin Anja Caspary.

