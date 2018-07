Bad Nauheim gedenkt der russischen Zarenfamilie

Vor 100 Jahren – in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 – wurden der letzte russische Zar Nikolai Alexandrowitsch Romanow, seine Frau Zarin Alexandra Fjodorowna, deren Kinder und das Personal in Jekatarinenburg (Russland) ermordet. Insgesamt elf Personen fanden damals auf Entscheidung der bolschewistischen Regierung den Tod.

Acht Jahre zuvor – im Sommer 1910 besuchte die Zarenfamilie das hessische Bad Nauheim. Zarin Alexandra, gebürtige Prinzessin Alice aus Darmstadt, folgte der Einladung Ihres Bruders – dem Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein ? und reiste zur Kur in das renommierte Jugendstilbad. Das Heilbad für Herz- und Kreislauferkrankungen zog gleichermaßen prominente Gäste, den europäischen Hochadel, aber auch das in- und ausländische Großbürgertum zu Kuraufenthalten an. Während sich die Zarin einer Badekur mit 21 Bädern unterzog, machte ihr Mann Zar Nikolai eine Trinkkur.

Was sich genau in dieser Zeit in Bad Nauheim abspielte, Erlebnisse und Erinnerungen, Einträge aus Tagebüchern, Fotos und vieles mehr können Interessierte während der Führung ?Besuch der Zarenfamilie 1910 in Bad Nauheim und andere russische Gäste? erleben. Die Führungen finden am 22. Juli, 12. August und 14. Oktober, jeweils um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tourist Information. Außerhalb dieser Termine ist nach Absprache auch eine Sonderführung für Gruppen möglich.

Bis heute beeindruckt Bad Nauheim mit dem größten geschlossenen Jugendstilensemble Europas und seiner harmonischen Bäderarchitektur der Jahrhundertwende. Einblicke in das reiche Jugendstilerbe eröffnen sich in der Trinkkuranlage und im Sprudelhof, wo Badekultur wie vor 100 Jahren fasziniert.

