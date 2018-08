Bad Sulzaer Grundschüler feiern Einschulung

Endlich war der große Tag gekommen: am vergangenen Samstag feierten die 34 Schulanfängerinnen und Schulanfänger der Grundschule Bad Sulza ihre Einschulung im Conference Center an der Toskana Therme Bad Sulza.

Um die Erstklässler spielerisch und ungezwungen auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten, hatten sich die beiden vierten Klassen gemeinsam mit dem Lehrpersonal ein besonderes Programm einfallen lassen. In Gestalt von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy wurden Gedichte und Lieder vorgetragen, die den ABC-Schützen einen Vorgeschmack auf den Schulalltag gaben.

Anschließend wandte sich Direktorin Sylvia Erfurt mit einer Rede an die Anwesenden. Den neuen Schülerinnen und Schülern der Grundschule wünschte sie dabei viel Erfolg für ihre Schullaufbahn sowie jederzeit Glück und Gesundheit. Darüber hinaus dankte sie dem Hotel an der Therme für die gute Zusammenarbeit.

Danach war es dann soweit: die frisch eingeschulten Mädchen und Jungen betraten die Bühne, wo ihnen die Zuckertüten feierlich überreicht wurden. Zudem erhielten sie auch eine kleine Geschenktüte vom Team des Hotel an der Therme Bad Sulza.

Dass das Conference Center als Austragungsort für die Schuleinführung fungiert, ist den derzeitigen Renovierungsarbeiten in der Aula der Grundschule geschuldet. Bereits im vergangenen Dezember nutzte die Schule den Veranstaltungsraum für ihr Weihnachtsprogramm zugunsten krebskranker Kinder. Beide Veranstaltungen wurden aktiv vom Hotel an der Therme unterstützt. So wurde unter anderem der Veranstaltungssaal kostenfrei zu Verfügung gestellt. Auch künftig wollen Schule und Hotel die erfolgreiche Kooperation fortführen.

Das Team des Hotel an der Therme wünscht den Schulanfängerinnen und Schulanfängern alles Gute für die Zukunft.